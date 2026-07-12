Varios incendios afectaron a las islas que están frente a San Nicolás

Incendios en las islas, frente a San Nicolás. Diario El Norte

Varios incendios se registraron el domingo en las islas ubicadas frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás. Las fotos obtenidas por diario El Norte mostraron distintos puntos con quema de pastizales en el Delta del Paraná. Los incendios pudieron observarse a lo largo del frente costero, desde la altura del barrio Prado Español, en la zona norte de la ciudad, hasta el sector del Yaguarón y los nuevos juegos del EcoParque, donde también fueron visibles las columnas de humo provenientes de las islas.

Los nuevos focos, dice El Norte, vuelven a poner en evidencia una situación que se repite de manera periódica en las islas del Delta del Paraná y que genera preocupación por el impacto sobre los humedales, además de las consecuencias que puede ocasionar el humo cuando alcanza las ciudades ribereñas.

Días atrás el mismo medio informó sobre otro incendio registrado frente al Eco Parque. En ese contexto, un relevamiento del Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso detectó más de 530 focos de calor durante los dos primeros meses de 2026 en distintos sectores del Delta del Paraná, una cifra que volvió a reflejar la persistencia de este tipo de episodios en la región.

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