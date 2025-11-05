Oficializan el aumento para las jubilaciones y AUH para noviembre

El Gobierno oficializó este miércoles los haberes mínimo y máximo que percibirán los jubilados en noviembre de 2025 , con un aumento del 2,08% derivado del índice de inflación de septiembre que informó el Indec . Este ajuste también impacta en la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y las asignaciones familiares que perciben asalariados registrados y monotributistas.

Según la Resolución 338/2025 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) , el haber mínimo de los jubilados quedará en $333.085,39 , mientras que el máximo escalará a $2.241.349,35.

Además, Anses determinó que las bases imponibles mínima y máxima quedaran establecidas en $112.183,09 y $3.645.898, respectivamente, a partir del período devengado noviembre de 2025.

Por su parte, fijó en $152.371,37 el monto de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241 a partir de aquel mismo mes, mientras que la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) escalará a $266.468,31.

Cabe recordar que la semana pasada el Gobierno había oficializado la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000. El texto indicó que el bono mantiene carácter no remunerativo y no es computable para otros conceptos previsionales. Con el bono, los jubilados que perciban la mínima cobrarán un total de $403.085,39.

Aumento en las asignaciones familiares y la AUH

La Resolución 339/2025 oficializó, en tanto, el mismo incremento del 2,08% para las asignaciones familiares, aplicable a los trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y beneficiarios de prestaciones asistenciales.

De esta forma, los nuevos valores serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $95.737,66

$95.737,66 AUH por Hijo con Discapacidad: $311.748,35

$311.748,35 Asignación por Embarazo: $95.737,66

El 20% de la AUH se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud y educación de los menores. (DIB)