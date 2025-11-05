miércoles 05 de noviembre de 2025
5 de noviembre de 2025 - 09:00

Oficializan el aumento para las jubilaciones y AUH para noviembre

La Resolución con los montos actualizados fue publicado en el Boletín Oficial. También actualizaron las sumas de asignaciones familiares.

Por Agencia DIB
La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El Gobierno oficializó este miércoles los haberes mínimo y máximo que percibirán los jubilados en noviembre de 2025, con un aumento del 2,08% derivado del índice de inflación de septiembre que informó el Indec. Este ajuste también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que perciben asalariados registrados y monotributistas.

Según la Resolución 338/2025 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el haber mínimo de los jubilados quedará en $333.085,39, mientras que el máximo escalará a $2.241.349,35.

Además, Anses determinó que las bases imponibles mínima y máxima quedaran establecidas en $112.183,09 y $3.645.898, respectivamente, a partir del período devengado noviembre de 2025.

Por su parte, fijó en $152.371,37 el monto de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241 a partir de aquel mismo mes, mientras que la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) escalará a $266.468,31.

Cabe recordar que la semana pasada el Gobierno había oficializado la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000. El texto indicó que el bono mantiene carácter no remunerativo y no es computable para otros conceptos previsionales. Con el bono, los jubilados que perciban la mínima cobrarán un total de $403.085,39.

Aumento en las asignaciones familiares y la AUH

La Resolución 339/2025 oficializó, en tanto, el mismo incremento del 2,08% para las asignaciones familiares, aplicable a los trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y beneficiarios de prestaciones asistenciales.

De esta forma, los nuevos valores serán:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $95.737,66
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $311.748,35
  • Asignación por Embarazo: $95.737,66

El 20% de la AUH se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud y educación de los menores. (DIB)

