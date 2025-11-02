domingo 02 de noviembre de 2025
2 de noviembre de 2025 - 10:28

Un médico de Adolfo Gonzales Chaves fue elegido presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva

Néstor Raimondi se convirtió en el primer argentino en ocupar ese cargo en uno de los organismos más influyentes de la medicina intensiva a nivel global.

Por Agencia DIB
Néstor Raimondi, de Adolfo Gonzales Chaves, elegido presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos.

Néstor Raimondi, de Adolfo Gonzales Chaves, elegido presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos.

El doctor Néstor Raimondi, oriundo de la localidad bonaerense de Adolfo Gonzales Chaves, fue elegido presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos (Wficc, por sus siglas en inglés), convirtiéndose en el primer argentino en ocupar ese cargo en uno de los organismos más influyentes de la medicina intensiva a nivel global.

Más noticias
La capilla Sagrada Familia de Pehuén-Có fue arrasada por un incendio.

Un incendio destruyó la capilla de la localidad costera de Pehuén-Có
La inteligencia artificial, en la mira de los bonaerenses.

Inteligencia artificial: seis de cada diez personas piden que sea regulada por el Estado

Desde el municipio de Gonzales Chaves expresaron su “profundo orgullo por este reconocimiento, que representa no solo un logro personal para el doctor Raimondi, sino también un motivo de orgullo para toda la comunidad chavense”.

A lo largo de su carrera, “Chiquito” Raimondi se destacó por su compromiso con la medicina intensiva, la docencia y la formación de profesionales de la salud. Su trayectoria trascendió las fronteras del país, con aportes al desarrollo de la especialidad en América Latina y el mundo.

Raimondi es jefe de la División de Cuidados Intensivos del Hospital Juan A. Fernández de Buenos Aires, donde se especializó hace más de 30 años. Además, presidió la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Fepimcti).

De Adolfo Gonzales Chaves

El portal Saber en Salud destacó que su recorrido combina docencia, investigación y una amplia experiencia asistencial, lo que le valió el reconocimiento de la comunidad internacional, según publicó La Voz del Pueblo de Tres Arroyos.

Raimondi obtuvo el nombramiento durante el 17° Congreso Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos, realizado el mes pasado en Vancouver, Canadá. Ejercerá la presidencia hasta 2027 y asumirá formalmente el cargo en el 18° Congreso Mundial, que se celebrará en India. (DIB)

Temas
Ver más

Un incendio destruyó la capilla de la localidad costera de Pehuén-Có

Inteligencia artificial: seis de cada diez personas piden que sea regulada por el Estado

Cuenta DNI en noviembre viene con una promo especial para adolescentes

Jornada de atención para pacientes con Parkinson en el Hospital de Mar de Ajó

Detienen a policías por una presunta extorsión en Florencio Varela

Histórico: se realizó en el Hospital de General Villegas el primer implante coclear

Tres Arroyos: una jornada de campo para conocer el futuro de la ganadería

Las vacaciones cada vez más cerca: cómo viajar con mascotas al exterior y cuánto sale

San Bernardo: su madre falleció y pasó diez días junto al cadáver

"Ecotasa": Pinamar busca cobrar un impuesto a cuatriciclos de localidades vecinas

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Néstor Raimondi, de Adolfo Gonzales Chaves, elegido presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos.

Un médico de Gonzales Chaves presidirá la Federación Mundial de Terapia Intensiva

Por  Agencia DIB