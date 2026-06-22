San Pedro: comenzó juicio a mujer acusada de apuñalar a su pareja tras consumir hongos alucinógenos

Marcel González fue hallado muerto en una finca de San Pedro. Noticias San Pedro

Se llevó a cabo la selección de los doce jurados titulares y seis suplentes que determinarán la culpabilidad o no de Marisel “Pili” Solís por la muerte de Marcel González en San Pedro. Ahora comenzará el debate.

Tal como recordó el diario El Norte de San Nicolás, el joven uruguayo fue hallado apuñalado en una finca de Pueblo Doyle, partido de San Pedro. Los primeros testimonios de su pareja, Marisel Solís, indicaban que González, de 33 años, se había autolesionado luego de que ambos consumieran hongos alucinógenos conocidos como “cucumelo”. Sin embargo, pericias posteriores establecieron que las heridas habrían sido producidas con intervención de un tercero. La mujer, que aseguró no recordar nada, fue imputada y ahora enfrenta a un jurado popular en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial San Nicolás.

Muerte en San Pedro Solís llegó al juicio cumpliendo prisión preventiva. Permanece detenida en la Unidad Penal N° 3 desde diciembre de 2024. La muerte, ocurrida en junio de ese año, estuvo rodeada de circunstancias confusas. González fue hallado con múltiples cortes en su cuerpo. El primer tramo de la investigación estuvo a cargo de la UFI N° 7 de San Pedro, que inicialmente caratuló el hecho como suicidio, basándose en pericias que indicaban que las lesiones habían sido autoinfligidas.

Posteriormente -siempre según El Norte-, nuevas medidas de prueba solicitadas por la familia de la víctima concluyeron que las heridas no habían sido autoprovocadas y que ninguno de los miembros de la pareja presentaba restos de psilocibina, sustancia alucinógena presente en los hongos conocidos como “cucumelo”, que, según la declaración de la acusada, ambos habían consumido. A partir de estas conclusiones, la causa pasó a la órbita de la fiscalía de Baradero y fue recaratulada como homicidio.

Finalmente, Solís fue acusada por el hecho. La imputación es por homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé una pena de prisión perpetua. La abogada Antonela Traversaro, nueva defensora de la mujer, cuestionó las pericias que sostienen que el joven fue asesinado y aseguró que la causa fue “armada”. Fuente: Agencia DIB

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