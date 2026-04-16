jueves 16 de abril de 2026
16 de abril de 2026 - 18:50

San Martín: una adolescente apuñaló a un compañero en la puerta de la escuela

La chica le realizó varios cortes en el cuello y la espalda. El joven fue hospitalizado y, por fortuna, está fuera de peligro.

Por Agencia DIB
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Una adolescente apuñaló a otro joven en la puerta del Escuela Secundaria N°4 Ricardo Rojas de la localidad bonaerense de San Martín, y se investiga qué pudo haber motivado la agresión. El chico sufrió heridas leves.

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Maitena era buscada desde el miércoles cuando fue vista por última vez en la puerta de la escuela.

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Según trascendió, la agresora, de primer año, apuñaló cuatro veces en el cuello y espalda a un adolescente de tercer año cuando esperaban para entrar al colegio. El chico cayó al suelo para estupor de los presentes, quienes de inmediato pidieron ayuda. La adolescente ingresó a la escuela y se escondió para evitar ser interceptada por otros estudiantes y algunos padres que estaban en el lugar.

Si bien no sufrió heridas de gravedad, el joven fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón donde fue asistido y se determinó que estaba fuera de peligro.

Paralelamente se inició una causa en el fuero penal juvenil y las autoridades investigan si existía un vínculo previo entre ambos estudiantes que pudiera haber motivado la agresión.

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Preocupación en las escuelas

Los casos de violencia escolar resultan un emergente constante en las instituciones educativas, que dan cuenta de la violencia social que se vive en forma general. En las últimas horas, se conoció que en varias escuelas del país aparecieron pintadas anunciando matanzas o masacres, a 15 días de la tragedia acontecida en la localidad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente llevó una escopeta al colegio y mató a un estudiante.

Asimismo, los casos de bullying, ciberbullying y la resolución de problemas a golpes o de forma violenta son moneda corriente en escuelas secundarias del país. Diálogo, análisis e intervención activa de los adultos, las claves para que los jóvenes puedan gestionar la ansiedad, el enojo y la frustración de manera sana.

Fuente: Agencia DIB

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