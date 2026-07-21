Rutas nacionales: 22 empresas compiten por quedarse con la concesión de la tercera etapa

El Gobierno aprobó la precalificación de los oferentes para la tercera etapa de privatización de rutas nacionales y confirmó para este miércoles la apertura de los sobres económicos, mediante la Resolución 1024/2026 , publicada en el Boletín Oficial.

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El Ministerio de Economía, tras evaluar las propuestas, comunicó que 22 oferentes continúan en carrera para adjudicarse la “Red Federal de Concesiones - Etapa III” , bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

De esta manera, “avanza el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, para completar un total superior a los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país”, según se comunicó. Esta tercera instancia abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales .

La cartera encabezada por Luis Caputo detalló que en total se presentaron 22 oferentes que realizaron 50 ofertas para los ocho tramos en competencia: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco - Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico .

Entre las empresas que superaron la instancia de precalificación se encuentran importantes constructoras como CPC, que presentó ofertas en todos los tramos, la UTE de José Chediack y Benito Roggio e Hijos, y Panedile Argentina, entre otras.

La normativa también desestimó las ofertas presentadas por el consorcio integrado por Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A. para los tramos Centro y Cuyo. El grupo no cumplió con los requisitos económico-financieros exigidos en los pliegos, según las evaluaciones.

Apertura de ofertas

Con la aprobación de esta primera etapa, el Gobierno se apresta a dar a conocer las propuestas técnicas y económicas definitivas. La resolución establece que la apertura del Sobre N° 2 de las ofertas precalificadas tendrá lugar este miércoles 22 de julio, a las 9 horas, a través del portal oficial CONTRATAR.

Con este proceso, “el Ejecutivo busca que los nuevos concesionarios privados se hagan cargo de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores viales, permitiendo además la realización de explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales”.

Fuente: Agencia DIB