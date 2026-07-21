Oficializan registro genético para ayudar a identificar personas desaparecidas

Las muestras de ADN son el material físico que contienen la información genética de un individuo.

El Gobierno bonaerense puso en vigencia la Ley N° 15.615 , que crea el Registro Provincial de Datos Genéticos de Cadáveres o Restos Cadavéricos No Identificados , una herramienta destinada a fortalecer la identificación de personas fallecidas y aportar información para la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas .

La norma había sido sancionada semanas atrás por la Legislatura y quedó promulgada con su publicación en el Boletín Oficial .

El nuevo registro funcionará en el ámbito del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia y concentrará la información genética y forense de todos los cadáveres o restos humanos que no hayan podido ser identificados en la provincia.

La finalidad será reunir y preservar evidencias que permitan determinar la identidad de esas personas, además de contribuir a las investigaciones judiciales y facilitar el esclarecimiento de casos de personas desaparecidas.

Para ello, la ley dispone la creación de un legajo único por cada cadáver o resto cadavérico, en el que deberán incorporarse el perfil de ADN, huellas dactilares, fichas odontológicas, características físicas, cicatrices, tatuajes, causa de muerte, muestras biológicas, pertenencias, evidencias relacionadas con el fallecimiento, fotografías, datos del lugar del hallazgo y cualquier otro elemento útil para una futura identificación.

Los alcances del registro de datos genéticos

Además, los jueces y organismos que intervengan en el hallazgo de un cuerpo no identificado deberán comunicar el caso al registro dentro de las 48 horas, para que se inicie el legajo correspondiente y quede resguardada toda la información antes de que pueda disponerse la inhumación como persona NN.

La información tendrá carácter confidencial y permanecerá bajo custodia del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte. Una vez que el cadáver o los restos sean identificados, los datos serán retirados de la base y el procedimiento se dará por finalizado.

La ley también modifica el funcionamiento del Banco de Datos Genéticos creado por la Ley N° 13.869, incorporando de manera expresa los estudios realizados sobre cadáveres o restos humanos no identificados. Hasta ahora, el banco reunía principalmente los resultados de estudios genéticos vinculados a investigaciones penales.

Fuente: Agencia DIB