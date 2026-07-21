Rige la ley que obliga a usar pictogramas en el transporte público bonaerense

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó este martes en el Boletín Oficial la Ley N° 15.613 , que establece la obligatoriedad de colocar pictogramas de accesibilidad en las unidades del transporte público de pasajeros . La norma busca garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad al transporte público y, en particular, a los colectivos.

La reglamentación se da un mes después que la Legislatura bonaerense sancionara la ley que obliga a las empresas a colocar pictogramas en las unidades para facilitar la comunicación de personas con discapacidad que presentan dificultades en el lenguaje verbal y establece la capacitación obligatoria de los conductores en el trato a este colectivo.

La ley incorpora el artículo 47 Bis al Decreto-Ley 16.378/57 , que regula el transporte de pasajeros en la provincia, y dispone que las empresas deberán instalar pictogramas dentro de las unidades.

Además, modifica el artículo 26 de la Ley 13.927 de Tránsito para exigir que los conductores de vehículos destinados al transporte público de pasajeros acrediten la realización y aprobación de las capacitaciones que determine la autoridad de aplicación como requisito para obtener la licencia habilitante. Entre ellas, será obligatoria la formación en trato a personas con discapacidad .

La norma también establece que el Poder Ejecutivo deberá proveer a los municipios que adhieran a la ley los pictogramas de señalización para ser colocados en terminales de ómnibus, paradas de colectivos y otros espacios vinculados al transporte público, con el objetivo de facilitar la anticipación y comprensión del entorno por parte de los usuarios.

Se trata de una iniciativa que ya cuenta con algunas experiencias voluntarias, pero que ahora es obligatoria. La línea 85 de Quilmes es una de las pioneras que incluso inspiró la redacción de esta Ley provincial. Sus unidades ya cuentan con señalización pictográfica que busca facilitar la comunicación de personas con algún trastorno del espectro autista (TEA) u otra discapacidad que dificulte la comunicación verbal.

Fuente: Agencia DIB