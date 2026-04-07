martes 07 de abril de 2026
7 de abril de 2026 - 17:28

Navarro Montoya en conflicto con un restorán y el Club Santamarina de Tandil: ¿deudor o estafado?

Al exarquero y técnico se le atribuye una deuda de 10 millones de pesos con un local gastronómico por no haber pagado los tickets durante un año. El club también se desentendió de la situación.

Por Agencia DIB
El exfutbolista y técnico Carlos Fernando Navarro Montoya.&nbsp;

El exfutbolista y técnico Carlos Fernando Navarro Montoya. 

El exarquero Carlos Fernando Navarro Montoya quedó en medio de una polémica que lo presenta como presunto deudor de unos 10 millones de pesos, por haber concurrido durante un año a un restorán en la localidad bonaerense de Tandil y no haber pagado las cuentas.

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Lo cierto es que, de acuerdo a lo expresado por el futbolista, el que debía costear los gastos de alojamiento y alimentos durante su estadía en la localidad bonaerense era el club Santamarina, en el que se desempeñó como técnico.

Según publicó el diario El Eco, Navarro Montoya sostuvo que “todas las reservas y gestiones logísticas fueron realizadas directamente por el club, siendo ellos los únicos obligados al pago”. Asimismo, reveló que el conflicto no es reciente y se encuentra judicializado. De hecho, sus abogados iniciaron acciones legales en julio de 2025 y en agosto se realizó una audiencia de conciliación que no llegó a buen puerto.

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“Lamento profundamente que los prestadores de servicios se vean afectados por la gestión administrativa del club. No permitiré que se me atribuya una responsabilidad financiera que no me corresponde, sumó el arquero.

Por su parte, el Club Santamarina, también se desligó de la situación. A través de un posteo en sus redes sociales, los responsables institucionales, indicaron: “Al momento de realizarse la asamblea que determinó que la actual comisión se haga cargo del club, no se recibe entre los acreedores ningún reclamo de índole gastronómica por alguna deuda contraída por el señor Carlos Fernando Navarro Montoya”.

En tanto, también está la versión de los propietarios del restorán, quienes aseguran que Navarro Montoya “estuvo un año comiendo de arriba". A su vez, señalaron que al principio el técnico pidió confianza y aseguró que posteriormente regularizaría la situación, e indicó que sería Santamarina quien asumiría la deuda. Los damnificados entregaron a la prensa tickets firmados por el exarquero, registros de fechas, montos y consumos, y videos de seguridad que respaldarían el reclamo.

Fuente: Agencia DIB

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