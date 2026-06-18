Mar del Plata: en un operativo histórico realizaron el mayor traslado multiorgánico del país

Parte del operativo del traslado multiorgánico que salió de Mar del Plata.

En un hecho considerado como “histórico” , en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata se llevó a cabo el mayor operativo de ablación y traslado multiorgánico registrado en el país , una intervención “compleja” y “exitosa” que permitió, en articulación con varias instituciones de distintos puntos de la Argentina, la donación de ocho órganos provenientes de un mismo paciente con diagnóstico de muerte encefálica .

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La cirugía, según La Capital, requirió la participación de equipos especializados que realizaron en simultáneo intervenciones cardíacas, torácicas y abdominales para la extracción de los órganos. En total, se procuraron corazón, pulmones, hígado, ambos riñones, páncreas y córneas , que fueron trasladados a distintos centros asistenciales del país para concretar trasplantes.

El operativo comenzó el miércoles alrededor de las 18 con el arribo a la ciudad costera de un equipo médico de la Fundación Favaloro . Desde allí se desplegó una logística coordinada entre el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Tránsito, la Policía y otras áreas municipales para garantizar el rápido traslado de los profesionales y, posteriormente, de los órganos hasta el aeropuerto.

El corazón y uno de los pulmones fueron derivados al Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires. En un segundo traslado se movilizó a los profesionales pertenecientes al equipo de procuración de órganos, con lo que se transportaron riñones, páncreas e hígado. Según se informó, el hígado tenía como destino la provincia de Córdoba .

Desde el Municipio de General Pueyrredon se indicó que todos los órganos provenían de un mismo donante masculino. El primer traslado se realizó aproximadamente a las 22 horas, mientras que el segundo tuvo lugar alrededor de las 00.10 de este jueves.

“Orgullo”

Desde el HIGA destacaron el “gran orgullo” que representa esta intervención para todo su equipo, debido a su magnitud y a que pudo ser realizada con recursos y personal propio del hospital.

También resaltaron la capacidad del equipo médico y técnico que llevó adelante “la extracción exitosa”, así como el valor del gesto solidario de la familia del donante, que permitirá mejorar y salvar la vida de varios pacientes.

Comentaron, además, que toda la coordinación logística posterior estuvo a cargo del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), responsable de organizar la derivación de los órganos a sus respectivos destinos.

“La posibilidad de salvar vidas”

El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, destacó en un posteo en redes sociales que “nuestros equipos fueron parte de un operativo histórico: el mayor traslado multiorgánico realizado en el país”.

El jefe comunal reconoció el trabajo conjunto del SAME, Tránsito, el COM, la Policía y distintas áreas municipales. Gracias a ellos “el operativo se desarrolló de manera segura y eficiente, permitiendo que cada órgano llegara a destino en el tiempo necesario”.

Mi reconocimiento a todos los profesionales de la salud y a cada trabajador que hizo posible esta tarea. Detrás de cada operativo hay algo que trasciende cualquier esfuerzo: la posibilidad de salvar vidas”, cerró.

Confidencialidad

Por la confidencialidad que establece la legislación vigente en materia de donación y trasplante, desde el HIGA evitaron brindar detalles sobre el donante y los receptores.

Sin embargo, insistieron en que la intervención representa un hecho “histórico” para la salud pública y un motivo de “orgullo” para el hospital.

Fuente: Agencia DIB