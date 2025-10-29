Lowrdez reapareció en público y defendió a García Gómez: "Nos estábamos revinculando"

La cantante Lowrdez Fernández reapareció públicamente luego de la violenta situación que vivió el jueves pasado, que finalizó con la detención de su pareja Leandro García Gómez por “privación ilegal de la libertad agravada” . En un breve diálogo que mantuvo con la prensa, la intérprete negó que su pareja le haya hecho daño y lamentó que todavía se encuentre detenido. Y a última hora del martes, sorprendió al compartir un live de Instagram junto a Fabiana Cantilo : allí volvió a destacar que estaban “revinculados” con su pareja y afirmó que estaba “triste” porque le negaron la excarcelación a García Gómez.

Este martes por la tarde la cantante de Bandana , que se prepara para el show que dará este 30 de octubre en el Gran Rex en el marco del show de la banda pop sueco A*Teens , salía de su departamento en el barrio porteño de Villa Crespo cuando la encontró el cronista del ciclo A la Tarde (América) .

La joven saludó al periodista y al equipo de producción y aseguró que esta de buen ánimo. “ Estoy bien, tuve una angina horrible. Estoy yendo re tarde al ensayo. Estoy súper bien”, destacó Lourdes Fernández .

Cuando le consultaron si estaba al tanto de que García Gómez seguirá preso, la artista señaló: “La verdad que estoy muy triste con eso. Él no me hizo nada”.

“Salimos de la toxicidad”

A última hora de ayer Lowrdez participó de un vivo en Instagram junto a la también cantante Fabiana Cantilo, donde “aclaró” lo sucedido el jueves pasado. “Nosotros estábamos revinculados y habíamos salido de toda esa toxicidad y todo ese pasaje pasado”, contó cuando Cantilo le preguntó si el hombre la había vuelto a agredir físicamente.

Fabiana Cantilo y Lourdes Fernández, en su charla en Instagram.

“Realmente estoy muy triste de que hoy justamente le hayan negado la excarcelación”. Y juró “por sus cuerdas vocales” que lo que estaba diciendo era cierto.

Rechazo

La Justicia rechazó la solicitud de excarcelación del empresario Leandro García Gómez por considerar que hay riesgo de fuga y que podría entorpecer la investigación, además de considerar que todavía ejerce “influencia” sobre la Bandana. Además, se remarcó que mintió dos veces al negar que la artista estuviera en su departamento.

El fallo del juez Diego Javier Slupski, subrogante del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, se conoció este lunes a tres días de que le tomara declaración indagatoria.