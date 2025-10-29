La Provincia relanza su Programa de Turismo Social con el que busca apuntalar al sector

En medio de la crisis que golpea al sector, el Gobierno bonaerense relanzó el Programa de Turismo Social , con el objetivo de fortalecer el acceso de todos los sectores de la sociedad a actividades turísticas y recreativas, en especial a los más vulnerables.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Producción dispuso que la Subsecretaría de Turismo será la autoridad de aplicación del programa, con facultades para firmar convenios con organismos públicos y privados, y dictar las normas necesarias para su ejecución.

Ahí se estableció como objetivo coordinar “acciones territoriales que aseguren el acceso al turismo en todas sus formas, por toda la ciudadanía, en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y calidad”.

El nuevo esquema busca ampliar la población destinataria , incorporando propuestas descentralizadas que permitan a los contingentes acceder a actividades turísticas cercanas a sus localidades de residencia, reduciendo los costos de transporte. También apunta a fortalecer el rol de los gobiernos locales en la generación de propuestas inclusivas y de cercanía, especialmente tras las modificaciones a la Ley de Turismo Nacional (Decreto N° 216/2025), mediante las cuales el Estado nacional dejó de intervenir en el turismo social.

El programa tiene varias líneas de acción, que incluyen visitas guiadas en La Plata, en las sierras bonaerenses o en el Delta. Sin embargo, una de las más importantes apunta a recuperar un emblema histórico del turismo social argentino, las unidades turísticas de Chapadmalal, que este año la Provincia le pidió a Nación que se las transfiera porque está abandonado desde diciembre de 2023.

Objetivo: turismo social

El programa contempla distintas líneas de acción orientadas a un universo amplio y heterogéneo de beneficiarios, como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y sectores en situación de vulnerabilidad. Además, las acciones podrán ampliarse territorialmente según las prioridades estratégicas de la autoridad de aplicación.

La iniciativa llega en medio de una preocupación generalizada en el sector sobre todo porque se acerca la temporada alta para los municipios costeros bonaerenses. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los turistas vienen teniendo comportamientos “más austeros” este año por falta de poder de compra.

Cabe recordar que la Provincia no sólo probó ayudar al sector con los viajes de egresados gratuitos, sino a mediados de este año lanzó un programa de turismo social denominado “Conociendo El Mar”, que buscaba que muchas personas que no conocen la costa bonaerense puedan hacerlo, además de visitar atractivos culturales a lo largo de todo un día. (DIB)