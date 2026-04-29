La Anmat prohibió un bótox y la venta de un medicamento para adelgazar

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió una serie de productos vinculados con un tratamiento de bótox y otro para adelgazar por representar un grave riesgo sanitario. Los decretos publicados en el Boletín Oficial disponen la restricción del “uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos descriptos”.

De acuerdo con lo dispuesto, uno de ellos es un bótox utilizaba para inyecciones dermatológicas. Se trata del producto “ Toxina botulínica ISRADERM ”. A partir de la investigación del Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, se constató que la marca no posee inscripción autorizada.

Esta sustancia fue detectada en una estrategia de venta directa al consumidor a través de redes sociales , lo que intensificó la alerta sobre el carácter clandestino de la comercialización y la imposibilidad de verificar su procedencia real.

Simultáneamente, el organismo mencionó que otras presentaciones de toxina botulínica como BOTOX , con principio activo “onabotulinumtoxin A”, sí están debidamente registradas y su administración está limitada a condiciones estrictas de prescripción profesional, por lo que cualquier adquisición fuera de farmacias habilitadas constituye un alto riesgo sanitario .

Laa Anmat y un medicamento para bajar de peso

Por otra parte, a través de la disposición 2369/2026 el organismo explicó que durante una serie de controles realizados por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud se detectó la venta del medicamento para adelgazar “Lipoless 2,5 mg/ Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml” en Mercado Libre.

Este medicamento, elaborado por el laboratorio paraguayo Eticos, no está inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales.

Asimismo, se resaltó que “existe en el país una especialidad medicinal registrada ante esta ANMAT, incluida en el VNM, cuyo IFA es “Tirzepatida”, que debe venderse bajo receta. Es decir, se agrega, que “su venta al público sólo se encuentra autorizada en farmacias” y se resalta que su venta por fuera de ellas representa “un alto riesgo sanitario” para los usuarios.

Por este motivo, a fin de “proteger a los eventuales adquirientes” de este medicamento, se prohibió la venta en todo el país.

Fuente: Agencia DIB