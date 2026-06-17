La AGN alertó por graves irregularidades en el ferrocarril San Martín y analiza presentar una denuncia penal

La línea San Martín une la estación porteña en Retiro con el partido de Pilar.

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un duro informe sobre la situación de la línea ferroviaria San Martín que expone fallas en los mecanismos de control, mantenimiento y supervisión estatal que afectaron la seguridad operativa del servicio ferroviario que conecta Retiro con Pilar y transporta más de 28 millones de pasajeros por año .

La Provincia criticó la decisión de tener que vincular la tarjeta SUBE con el CUD

El banco BBVA tiene que devolver $ 9.600 millones por cobros indebidos durante la pandemia

El trabajo, que auditó el período comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024 , concluyó que existieron incumplimientos en distintos niveles de responsabilidad del Estado vinculados a la seguridad y el funcionamiento del servicio.

Entre los datos más preocupantes figura el aumento de los accidentes ferroviarios durante el período auditado. Según se expuso durante la última sesión del Colegio de Auditores , los accidentes crecieron un 30% en 2023 y un 72% en 2024 , mientras que los incidentes asociados a fallas técnicas aumentaron un 400%.

Al presentar el informe en la reunión el presidente de la Comisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos de la AGN , Mariano Piaza , sostuvo que el objetivo fue determinar si los organismos responsables ejercieron controles eficaces para detectar y corregir desvíos que pudieran afectar la seguridad operativa, la calidad del servicio y la conservación de los bienes públicos.

Entre los principales hallazgos, la AGN detectó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) cumplió sólo parcialmente sus programas de inspección, mantuvo desactualizado su manual de procedimientos y no realizó algunas inspecciones específicas sobre el mantenimiento del material rodante de la línea San Martín.

Además, el organismo observó que la CNRT no efectuó un seguimiento adecuado de las irregularidades detectadas, incurrió en demoras para notificarlas y, en muchos casos, ni siquiera estableció plazos concretos para que la operadora corrigiera las deficiencias observadas.

La situación se agravó porque la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) respondió apenas el 38% de las observaciones formuladas durante el período auditado. Las irregularidades más frecuentes estaban vinculadas a normas de seguridad operativa, sistemas de comunicación ferroviaria y fallas en los mecanismos de información gerencial.

La auditoría también concluyó que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte carecieron de procedimientos internos formalizados para realizar un seguimiento integral de los controles y que tampoco existió una agenda periódica de coordinación entre las distintas áreas responsables del sistema ferroviario.

Infraestructura deteriorada

El informe describe además un importante deterioro de la infraestructura de la línea San Martín. Al cierre del período auditado, el 63,8% de las vías se encontraba en estado regular o malo y una cantidad significativa de locomotoras y coches permanecía fuera de servicio, con reparaciones diferidas o elevados índices de fallas.

Durante el debate, el auditor Juan Ignacio Forlón advirtió sobre el deterioro progresivo del parque ferroviario. "La línea cuenta con 24 locomotoras y 160 coches remolcados que fueron incorporados en 2013. A fines de 2022 las 24 locomotoras estaban operativas. A fines de 2023 eran 22 y a finales de 2024 sólo el 67% se encontraba operativo", señaló.

También precisó que los coches remolcados operativos pasaron del 94% en 2022 al 78% en 2024.

La AGN atribuyó parte de estas deficiencias a las restricciones presupuestarias. Según el informe, el mantenimiento de la línea se desarrolló en un contexto de recursos insuficientes, lo que impidió atender integralmente las necesidades detectadas.

Palermo y Once

Uno de los hechos más relevantes analizados fue el accidente ocurrido en mayo de 2024 cerca de la estación Palermo, cuando una formación de pasajeros chocó contra un tren detenido. El siniestro dejó más de 60 heridos y se convirtió en el episodio de mayor gravedad registrado durante el período auditado.

Según la AGN, las investigaciones determinaron que la causa directa fue el incumplimiento de procedimientos operativos y que también existieron recomendaciones y lecciones aprendidas de incidentes anteriores que no fueron aplicadas de manera efectiva.

Durante la sesión, el auditor general Luis Naidenoff vinculó los hallazgos actuales con antecedentes históricos del sistema ferroviario argentino y recordó las advertencias formuladas por la AGN antes de la tragedia de Once.

El exsenador recordó que la Auditoría había emitido informes en 2008 y 2012 alertando sobre deficiencias en el control estatal, el mantenimiento de las vías y el estado del material rodante.

"Pese a todas las advertencias de la Auditoría General de la Nación, el 22 de febrero de 2012 ocurrió la tragedia de Once, que le costó la vida a 51 personas y dejó más de 800 heridos", señaló.

La polémica por los fondos del BID

Otro de los puntos más discutidos durante la reunión fue la decisión del Gobierno nacional de reasignar fondos que habían sido obtenidos para la modernización integral de la línea.

Naidenoff recordó que en 2018 se había acordado un financiamiento de 522 millones de dólares —400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 122 millones de aporte local— destinado a obras de señalamiento, renovación de vías, sistemas de comunicación y control ferroviario. Sin embargo, esos recursos fueron reasignados mediante la Resolución 343/2025 al Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento.

"Creo que fue una decisión política errónea, con una enorme insensibilidad y una enorme irresponsabilidad en función de nuestros antecedentes", lamentó.

Pedido de evaluación judicial

Las conclusiones del informe también derivaron en un debate sobre eventuales responsabilidades legales. El auditor Francisco Fernández pidió que la documentación sea remitida a la Secretaría Legal y Técnica de la AGN para evaluar si corresponde realizar una denuncia penal.

"Acá se nota que hay un problema penal y hubo gente que no ejerció bien su función", sostuvo durante la reunión.

Finalmente, el Colegio de Auditores acordó solicitar un análisis jurídico para determinar si existen elementos que justifiquen avanzar en esa dirección.

“La película es más larga”

Por su parte, Piaza remarcó que la auditoría se refiere a un período específico y llamó a analizar los resultados dentro de ese contexto.

"Estamos hablando frente a una foto en un determinado período auditado. La película de esta situación es mucho más larga", señaló.

El informe aprobado contiene 21 recomendaciones orientadas a fortalecer los mecanismos de control, supervisión y mantenimiento del sistema ferroviario. Además, la AGN evalúa realizar una auditoría de seguimiento para verificar si los organismos responsables implementan las correcciones sugeridas y evitar que las advertencias vuelvan a quedar sin respuesta.

Fuente: Agencia DIB