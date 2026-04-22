miércoles 22 de abril de 2026
22 de abril de 2026 - 14:09

Inhabilitan al influencer Santiago Maratea por manejar sin cinturón de seguridad

Lo decidió el Ministerio de Transporte. Maratea hizo un descargo en sus redes sociales luego de que se viralizara el polémico video.

Por Agencia DIB
El influencer Santiago Maratea.

El influencer Santiago Maratea.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó este miércoles de manera preventiva al influencer Santiago Maratea, quien días atrás se grabó en un video que se viralizó mientras manejaba un vehículo sin el cinturón de seguridad puesto.

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La contravención entró al sistema el martes 21 de abril, y sobre la base de la ley provincial 13.927 la Provincia decidió inhabilitar preventivamente su carnet de conductor.

La conducta, se indicó, implica una actitud de extrema irresponsabilidad al volante, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

En ese sentido, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación preventiva para conducir, en el marco de sus facultades, quedando a disposición de la Justicia de Faltas correspondiente. Asimismo, se indicó que, a los efectos de recuperar la aptitud para conducir, deberá someterse a una instancia de reevaluación ante el Centro de Emisión de Licencias municipal correspondiente.

La medida se enmarca en la política de control y prevención que impulsa el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, con eje en el cumplimiento de las normas y la protección de la vida en la vía pública.

INHABILITACIÓN MARATEA SANTIAGO

Manejar sin cinturón de seguridad

Es que manejar sin cinturón de seguridad es una infracción considerada grave que pone en riesgo la vida, aumentando las posibilidades de lesiones fatales o de ser expulsado del vehículo. Las sanciones incluyen multas económicas que van de $94.800 a $189.600, y, en casos de conductas imprudentes grabadas, la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir.

Hace unos días, Maratea se grabó en su auto, mientras manejaba sin usar el cinturón de seguridad. Es por eso que su nombre se viralizó en las redes y fue cuestionado.

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Qué dijo Santiago Maratea

Frente a ello, el influencer hizo un descargo en sus historias de Instagram en donde pidió disculpas: “Hoy toca reconocer el error y pedir disculpas. Estuvo mal que yo me haya grabado mientras manejo, aparte sin cinturón de seguridad”.

“Yo le quiero agradecer a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por el trabajo que hacen y también sobre todo pedirle disculpas a las Madres del Dolor, que sé que todos los días luchan por concientizar y aparezco yo como un gil”, lanzó.

“No es que estoy pidiendo perdón con unas disculpas porque me sacaron el registro. No, por ahí me lo saquen mañana, no lo sé. Está bien que reconozca mi error y pida disculpas”, remarcó.

Fuente: Agencia DIB

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