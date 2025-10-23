jueves 23 de octubre de 2025
23 de octubre de 2025 - 09:06

En medio de una denuncia, apareció la cantante de Bandana, Lourdes Fernández

La madre de la artista denunció que tuvo contacto por última vez con su hija el 4 de octubre. Tras ello, la cantante publicó un video en redes sociales.

Por Agencia DIB
La cantante de Bandana, Lourdes Fernández.

En medio de la fuerte preocupación que generó la denuncia por desaparición que realizó la madre de Lourdes Fernández, integrante de Bandana, la artista apareció con un mensaje en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus fans por su estado de salud.

Todo comenzó cuando la madre de Lourdes, denunció la desaparición de su hija este miércoles 22 de octubre por la noche. Lo hizo en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, al asegurar que perdió el contacto con la artista el 4 de octubre.

Tras la denuncia, personal de esa comisaría acudió al domicilio, en el barrio de Palermo, donde fue atendido un hombre que dijo que ya no era pareja de la Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar. Además, explicó que él tampoco sabe dónde se encuentra y no dejó ingresar a la Policía.

Sin embargo, en medio de la investigación policial, la artista grabó un video en modo selfie y lo publicó en sus historias de Instagram. "Chicos, me acabo de levantar. Me cag...n a llamadas, no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes, no puedo creerlo", comenzó diciendo la artista, con la voz ronca. Y siguió: "No chicos, esto es terrible. Alguien los informó muy mal. Y me voy a encargar de saber quién".

"Estoy perfecta, gracias. Es tremendo esto. Les mando un beso y gracias por ocuparse de mí y estar pendiente, pero estoy bien. No con esta porquería...", siguió, con dificultad para hablar y antes de que el video finalizara abruptamente.

Quién es Lourdes Fernández

La cantante, cuyo nombre artístico es Lowrdez Fernández, se hizo conocida al ser una de las integrantes del grupo musical pop Bandana, que surgió del reality show “Popstars” emitido en Telefe en el 2001. La popular banda estaba conformada por Ivonne Guzmán, Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha y Lissa Vera.

Tras la disolución inicial de Bandana en 2004, Lowrdez se dedicó de lleno a su carrera solista, destacándose como compositora, bailarina y actriz argentina. También se desempeñó como conductora en el programa "Mandinga Tattoo", por el que ganó un Martín Fierro.

En 2016, las cantantes decidieron unirse en un recordado reencuentro de la banda, con giras y presentaciones en el Teatro Gran Rex. Aunque no contó con la participación del ensamble original, ya que Ivonne Guzmán decidió no participar.

Cabe recordar que el grupo, había anunciado anunció oficialmente su vuelta con un espectáculo programado para el domingo 23 de noviembre, en el marco de L.A.T.M. +35, la propuesta creada por DJ Tommy Muñoz. (DIB)

