El banco BBVA tiene que devolver $ 9.600 millones por cobros indebidos durante la pandemia

Más de 620 mil clientes del banco BBVA de todo el país recibirán reintegros por un total de 9 .600 millones de pesos después de que la Justicia confirmara una condena contra la entidad por cobros indebidos vinculados a la refinanciación de los saldos de tarjetas de crédito durante la pandemia . El fallo constituye uno de los pronunciamientos colectivos más relevantes en materia de defensa del consumidor en Argentina. Puede haber otras entidades sancionadas.

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La sentencia fue producto de una acción colectiva impulsada por la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (ACUBA) , que presentó un recurso cuestionando la forma en que la entidad aplicó el esquema de financiación dispuesto por el Banco Central de la República Argentina en abril de 2020 , cuando millones de consumidores enfrentaban dificultades económicas devenidas del aislamiento.

En aquel contexto excepcional, la Comunicación A 6964 del BCRA estableció un mecanismo de refinanciación automática para los saldos impagos de tarjetas de crédito, con condiciones específicas destinadas a aliviar la carga financiera de los usuarios.

Sin embargo, según determinó la Justicia, BBVA aplicó criterios distintos a los previstos por la normativa y terminó cobrando intereses superiores a los permitidos.

Analizado en Mar del Plata

El caso fue analizado por el Juzgado Civil y Comercial Nº 11 de Mar del Plata y posteriormente por la Sala III de la Cámara de Apelaciones de la misma ciudad.

Los dos tribunales coincidieron en que el banco no solo percibió intereses que no correspondían, sino que además instrumentó la financiación por un plazo menor al establecido en la regulación de emergencia.

En consecuencia, la entidad fue condenada a devolver los importes cobrados en exceso a los clientes alcanzados por la medida.

Sin cumplimiento

La condena ya se encuentra firme para el BBVA, pero desde ACUBA señalaron que la entidad no cumplió con los plazos fijados para instrumentar los reintegros. De acuerdo con lo dispuesto, el banco tenía que acreditar los montos correspondientes en las cuentas de quienes continúan siendo clientes de la entidad y, en el caso de quienes ya no mantienen vínculo comercial, convocarlos para que informe un CBU o alias donde recibir el dinero.

Ese procedimiento debía completarse en un plazo de diez días hábiles, pero el banco incumplió la orden judicial. Por ello, ACUBA inició la etapa de ejecución de sentencia para exigir el cumplimiento efectivo del fallo.

Precedente

El abogado de ACUBA, Ariel Vieira, destacó la trascendencia institucional de la decisión judicial y explicó que el caso pone de manifiesto la importancia de las asociaciones de consumidores como mecanismos de control frente a prácticas abusivas de grandes empresas.

“Si bien los montos que recibirán los más de 620 mil consumidores alcanzados por la sentencia de manera individual puede parecer poco, lo trascendente de este fallo va mucho más allá de lo que cada persona cobrará”, explicó Vieira.

Desde ACUBA sostienen que las irregularidades detectadas en el BBVA no fueron un caso aislado. Según explicaron, se observaron prácticas similares en gran parte del sistema financiero durante la pandemia.

Por esa razón, la organización inició desde 2020 acciones colectivas contra otras entidades de primera línea que operan en Argentina, como Santander, Galicia, ICBC, Supervielle e Hipotecario.

Fuente: Agencia DIB