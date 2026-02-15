domingo 15 de febrero de 2026
15 de febrero de 2026 - 12:55

Día Mundial del Cáncer Infantil: diagnostican más de tres casos por día y el 70% sobrevive

Cada 15 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer Infantil. En el país se registran unos 1.360 casos nuevos al año en menores de 15 años.

Por Agencia DIB
Día Mundial del Cáncer Infantil. Hospitales públicos atienden al 76% de los chicos con cáncer en el país.

En Argentina, la incidencia se mantiene estable: se registran 131 casos nuevos por millón de niños menores de 15 años por año. Traducido en cifras concretas, el promedio anual es de unos 1.360 diagnósticos, lo que equivale a 3,7 casos por día, según el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), que este año cumple 25 años de trabajo ininterrumpido.

Avances en el diagnóstico

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) subrayan que los avances en diagnóstico, tratamiento y seguimiento modificaron de manera significativa el pronóstico. Hoy, siete de cada diez niñas, niños y adolescentes con cáncer sobreviven. “La sobrevida global a cinco años es del 70,3%, una cifra en línea con estándares internacionales. El cáncer infantil es potencialmente curable si se detecta a tiempo y se brinda el tratamiento adecuado”, señaló Julieta Miguez Arrúa, integrante del Comité de Hematología-Oncología y Medicina Transfusional.

El ROHA reunió desde el año 2000 información de 40.283 casos en menores de 19 años y alcanza una cobertura del 93% en menores de 15, un nivel de confiabilidad clave para la planificación sanitaria. “Es una herramienta fundamental para analizar tendencias, planificar recursos y mejorar la calidad de atención”, explicó Florencia Moreno, coordinadora del Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño y Adolescente con Cáncer (PROCUINCA).

Entre los diagnósticos más frecuentes se encuentran las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Las leucemias encabezan la lista, con entre 450 y 550 casos nuevos al año.

Invertir en equipamiento, capacitación y redes de derivación

Un dato central del registro es el rol del sistema público: entre 2013 y 2022, el 76% de los pacientes pediátricos fue atendido en instituciones estatales. Para la SAP, este escenario refuerza la necesidad de invertir en equipamiento, capacitación y redes de derivación. “Tres de cada cuatro chicos se atienden en hospitales públicos. Fortalecerlos es indispensable para garantizar atención de calidad y cercana”, advirtió María Lourdes Brodsky.

En ese entramado, el pediatra general cumple un papel decisivo. La sospecha precoz ante signos de alerta -moretones frecuentes, palidez, fiebre persistente, pérdida de peso inexplicable- puede reducir demoras diagnósticas. Las capacitaciones específicas son, según la entidad, una herramienta estratégica.

La sanción de la Ley Nacional 27.674 marcó un hito al reconocer derechos y crear el Certificado Único Oncopediátrico (CUOP), que habilita beneficios sociales y económicos para las familias. “El diagnóstico no puede ser una sentencia de exclusión, sino una señal de acompañamiento estatal”, enfatizó María Alejandra Cedola.

Con una tasa de mortalidad específica de 3,7 por millón en menores de 15 años, el desafío es médico y social. Desmitificar, informar y fortalecer las redes de atención aparecen como ejes centrales. “Hay miles de historias de niños que se curaron. Esa también es la parte que debemos contar”, concluyeron desde la SAP.

