Cuál es la laguna bonaerense en alerta roja por cianobacterias

Alerta por cianobacterias en lagunas de la provincia de Buenos Aires.

Como cada verano, la provincia de Buenos Aires vuelve a enfrentar un escenario de riesgo sanitario por la proliferación de cianobacterias en distintos cuerpos de agua. El aumento sostenido de las temperaturas, sumado a otros factores ambientales y antrópicos, favoreció una nueva temporada de floraciones, con un municipio en alerta roja, Pehuajó , y cinco en alerta naranja, según el Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

Mar del Plata: cumple arresto domiciliario, golpeó a su pareja y le secuestraron una escopeta

La Subsecretaría de Recursos Hídricos , a través del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, mantiene un monitoreo constante junto a los municipios con lagunas, ríos y espejos de agua recreativos, con el objetivo de detectar a tiempo estas floraciones y reforzar las medidas de prevención hacia la comunidad.

El cuadro más crítico se registra en el municipio de Pehuajó, donde la laguna La Salada permanece bajo alerta roja. El agua presenta una coloración verde intenso y azul verdosa producto de una acumulación masiva de cianobacterias en la superficie.

Las autoridades recomiendan no utilizar el agua para consumo ni higiene, no realizar actividades recreativas ni consumir alimentos provenientes de ese cuerpo de agua . También se solicita a la población mantenerse alejada del lugar hasta que la floración disminuya.

Mientras tanto, además de Pehuajó, otros cinco municipios bonaerenses se encuentran bajo alerta naranja, lo que implica la colocación de bandera sanitaria y restricciones en el uso recreativo del agua:

Avellaneda : Laguna La Saladita

: Laguna La Saladita Lobos : Laguna de Lobos

: Laguna de Lobos Rivadavia : Laguna Cuero de Zorro

: Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen : Laguna Hinojo

: Laguna Hinojo General Madariaga: Laguna Carbón

En todos los casos, se advierte que no se debe ingresar al agua, ni permitir el contacto de personas o animales, y se recomienda consultar a guardavidas o autoridades locales ante cualquier duda.

En tanto, algunos puntos del Río de la Plata presentan alerta amarilla, entre ellos sectores de Avellaneda, Berisso y Ensenada. Continúan bajo monitoreo la playa Palo Blanco de Berisso, el Parador 4 de Ensenada y el Parque del Río en Avellaneda, donde se pide extremar precauciones y evitar el contacto ante cambios visibles en el agua.

Qué son las cianobacterias

Las cianobacterias son microorganismos acuáticos que realizan fotosíntesis y suelen presentar un característico color verde azulado. Si bien no todas las especies son peligrosas, algunas pueden liberar toxinas nocivas para la salud humana y animal.

El contacto con agua contaminada puede provocar síntomas neurológicos, digestivos y respiratorios, como gastroenteritis, rinitis, otitis y conjuntivitis. También se registran vómitos, diarrea, dolor de cabeza, irritaciones en la piel y los ojos, debilitamiento muscular y reacciones alérgicas, que pueden aparecer incluso hasta 24 horas después de la exposición.

El cianosemáforo: cómo funciona el sistema de alertas

Para informar a la población, el Gobierno bonaerense utiliza el cianosemáforo, un sistema de alerta temprana con cuatro niveles de riesgo:

Verde: riesgo bajo, agua segura, sin presencia visible de cianobacterias.

Amarillo: riesgo bajo con precaución; se observan pequeñas manchas verdes dispersas.

Naranja: riesgo medio, con bandera sanitaria; no se debe ingresar al agua ni permitir el contacto de personas y mascotas.

Rojo: riesgo alto, con bandera sanitaria; floración densa y continua, contacto totalmente prohibido.

En los niveles naranja y rojo se recomienda extremar cuidados, evitar actividades recreativas y prestar especial atención a niños y mascotas.

Monitoreo y control permanente

El Programa de Gestión Integral de Cianobacterias se apoya en reportes territoriales enviados por los municipios y en el monitoreo satelital de la Autoridad del Agua (ADA). Esta combinación permite ajustar las alertas con mayor precisión y mantener actualizado el mapa de riesgo para proteger a bañistas y deportistas.

Además, el programa bonaerense se integra a la iniciativa global “Alerta Temprana para Todos”, impulsada por Naciones Unidas y la OMM, y constituye el primer sistema de alerta temprana provincial por cianobacterias del país.

Fuente: Agencia DIB