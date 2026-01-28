miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026 - 10:12

Colón: chocaron de frente un auto y una moto y murieron una niña de 9 años y su madre

Las dos fallecidas circulaban en la motocicleta por la Ruta 8 cuando colisionaron contra un Volkswagen Vento.

Por Agencia DIB
El VW Vento que chocó contra la moto en la Ruta 8.

El VW Vento que chocó contra la moto en la Ruta 8.

Una mujer y su hija de 9 años fallecieron en un grave accidente de tránsito en la Ruta Nacional 8, a la altura del municipio bonaerense de Colón. Las dos mujeres se trasladaban en moto cuando chocaron de frente con un automóvil que circulaba en sentido contrario.

El siniestro ocurrió antes del mediodía, en el kilómetro 283 de la RN8. Según el medio local Diario Núcleo, involucró a un automóvil Volkswagen Vento, conducido por un hombre de 48 años con domicilio en Venado Tuerto que circulaba en sentido Wheelwright–Colón, y una motocicleta Guerrero CG 150 Queen que transitaba en dirección contraria. En la moto viajaba una mujer de 31 años y su hija de 9 años, ambas oriundas de la localidad de Hughes.

Por causas que aún se investigan, el impacto fue frontal, por lo que se presume que uno de los vehículos invadió el carril contrario.

Como consecuencia del violento choque, las dos ocupantes de la motocicleta perdieron la vida en el acto, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada para salvarlas.

Doble homicidio culposo

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales competentes, que intentan establecer responsabilidades y reconstruir la mecánica del hecho. La causa fue caratulada como "doble homicidio culposo".

Se dispuso la aprehensión del conductor del vehículo mayor y la realización de las diligencias de rigor. En el lugar trabajaron personal de la Policía Vial y Científica, personal del Corredor Vial y el Comando de Prevención Rural.

Fuente: Agencia DIB

