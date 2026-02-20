Reforma laboral: el Gobierno negocia con gobernadores para asegurarse la sanción antes del 1º de marzo

Tras la aprobación en Diputados, el Gobierno negociará contra reloj para su sanción.

Se viene una semana frenética en las filas libertarias: eEl Gobierno ya puso en marcha la segunda fase de su estrategia para convertir en ley la reforma laboral , que incluye cerrar filas en el Senado y blindar los votos necesarios para que el proyecto tenga sanción definitiva el próximo viernes 27 .

El paro en las ciudades bonaerenses: distintos niveles de acatamiento y concentraciones en las calles

Cómo votó la reforma cada diputado: no hubo sorpresas ni abstenciones, pero sí algunas ausencias

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el texto con modificaciones -principalmente la eliminación del artículo que recortaba licencias médicas - la iniciativa debe volver al Senado para ratificar esos cambios. Y allí el oficialismo buscará acelerar los tiempos.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , junto a su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche , convocaron para este viernes a firmar dictamen con el nuevo texto. La intención es clara: dejar el proyecto listo para ser tratado en el recinto el 27 de febrero, apenas dos días antes del discurso de apertura de sesiones ordinarias que Javier Milei dará el 1° de marzo.

Dictamen exprés

La bancada oficialista, junto a sus aliados, buscará emitir despacho rápidamente para evitar dilaciones reglamentarias. La modificación introducida en Diputados -la eliminación del artículo 44- apunta justamente a ampliar consensos y desactivar resistencias en sectores dialoguistas.

Consolidar el respaldo de gobernadores

En Diputados, el oficialismo logró quórum y mayoría gracias al acompañamiento de bloques provinciales alineados con mandatarios como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Mario Pasalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

La Casa Rosada ahora trabaja para que ese esquema se replique en el Senado. Es que la reforma forma parte del programa estructural del Gobierno y su aprobación es vista como una señal hacia el mercado y los organismos internacionales.

Evitar maniobras para trabar la sesión

En Diputados, Unión por la Patria intentó dejar sin quórum la sesión y luego forzar el regreso del proyecto a comisión cuando el oficialismo quedó momentáneamente sin mayoría en el recinto. El oficialismo tomó nota de esa jugada y buscará garantizar presencia permanente de sus legisladores y aliados durante toda la sesión en la Cámara alta.

Habrá que ver si la administración nacional puede cumplir con todo esto en el escaso tiempo que queda antes del 1º de marzo.

Fuente: Agencia DIB