jueves 04 de septiembre de 2025
4 de septiembre de 2025 - 18:31

Passaglia cerró su campaña en Pergamino: "Llegamos para renovar la política en la Provincia"

Passaglia es candidato a senador por la segunda sección electoral. Apuntó tanto al kirchnerismo como a La Libertad Avanza.

Por Agencia DIB
Manuel Passaglia, con los candidatos de HECHOS y la mascota del espacio: la Pantera Rosa.&nbsp;

Manuel Passaglia, con los candidatos de HECHOS y la mascota del espacio: la Pantera Rosa. 

El espacio Hechos cerró la campaña de cara a las elecciones bonaerenses del domingo próximo con un acto encabezado por Manuel Passaglia, em primer candidato a senador por la Segunda Sección, quien apuntó tanto contra el kirchnerismo como contraLa Libertad Avanza: “No hay que conformarse con los que se viven peleando por quién es más corrupto”.

Más noticias
El intendente de Pergamino, Javier Martínez.

Primer quiebre en LLA: el intendente de Pergamino rompió con la alianza y se va con los Passaglia
Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia. (Prensa HECHOS)

San Nicolás: los Passaglia presentan su espacio HECHOS para competir por fuera del acuerdo PRO-LLA

“Somos un espacio que eligió un camino largo y difícil, pero es el necesario: el camino de cambiarle la vida de verdad a nuestros vecinos. Somos los únicos que tenemos resultados para mostrar y eso nos da credibilidad”, expresó Passaglia en el acto realizado en Pergamino junto al intendente de la localidad, Javier Martínez, y el de Rojas, Román Bouvier.

Somos un espacio que eligió un camino largo y difícil, pero es el necesario: el camino de cambiarle la vida de verdad a nuestros vecinos. Somos los únicos que tenemos resultados para mostrar y eso nos da credibilida Somos un espacio que eligió un camino largo y difícil, pero es el necesario: el camino de cambiarle la vida de verdad a nuestros vecinos. Somos los únicos que tenemos resultados para mostrar y eso nos da credibilida

El cierre de campaña contó con la participación de toda la lista de Hechos, sus familiares, y la “mascota” del espacio, La Pantera Rosa, que acompañó a Passaglia y su equipo en las recorridas por todas las localidades de la Segunda Sección Electoral.

“Miren qué distintos somos: algunos cierran su campaña con operativos de seguridad y barras, mientras nosotros festejamos con la Pantera Rosa y nuestros hijos”, señaló en comparación con el acto realizado por La Libertad Avanza.

HECHOS, nuevo espacio en la Provincia

Passaglia afirmó que Hechos va a “renovar la política de la Provincia porque el kirchnerismo y los libertarios fracasaron” y son “los culpables de esta realidad que tienen los bonaerenses, a pesar de que la Provincia puede dar mucho más”.

“Nosotros no tenemos nada que ver con los chantas de la política que dicen que tienen todas las soluciones y después no hacen nada. Nosotros somos HECHOS, somos resultados concretos, somos los que ponemos la cara. Somos los únicos que fuimos a todos los barrios del norte de la Provincia a hablar con los vecinos de sus problemas”, indicó.

Por su parte, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, señaló: “Queremos salir de esa política que discute blanco o negro echándose la culpa unos a otros y realizando promesas incumplidas. Acá estamos refundando la política porque estamos en condiciones de hacer que las promesas se cumplan”.

Queremos salir de esa política que discute blanco o negro echándose la culpa unos a otros y realizando promesas incumplidas. Acá estamos refundando la política porque estamos en condiciones de hacer que las promesas se cumplan Queremos salir de esa política que discute blanco o negro echándose la culpa unos a otros y realizando promesas incumplidas. Acá estamos refundando la política porque estamos en condiciones de hacer que las promesas se cumplan

“Tenemos buenos ejemplos de que las cosas pueden realizarse, como los municipios de San Nicolás, Pergamino y Rojas. Queremos transmitirles a nuestros vecinos que todos necesitamos reconstituir la política y tener un mejor nivel de vida. En el resto de las ciudades también es posible”, concluyó.

Temas
Ver más

Primer quiebre en LLA: el intendente de Pergamino rompió con la alianza y se va con los Passaglia

San Nicolás: los Passaglia presentan su espacio HECHOS para competir por fuera del acuerdo PRO-LLA

D´Alessandro y Luayza cerraron la campaña de Nuevos Aires en Berazategui

Axel Kicillof cerró la campaña en tres secciones clave: "Tenemos que hacer un último esfuerzo para convencer"

DNU: media sanción en el Senado para modificar el régimen legal

Cristina Fernández: "En Moreno vimos no solo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra"

Bahía Blanca: una lista tuvo que bajarse de las elecciones por llevar una foto equivocada en las boletas

Barras en el acto de Milei: quiénes son los encapuchados a los que la Federal dejó entrar en Moreno

Bondarenko y Ortiz Valenzuela, una sociedad bajo sospecha

Golpe político a Milei: el Senado rechazó el veto a la emergencia en Discapacidad

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad se cayó en el Senado.

Golpe político a Milei: el Senado rechazó el veto a la emergencia en Discapacidad

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Musulmán en la fue alojado en la Unidad Penitenciaria Nº.44 de Batán. 

Mar del Plata: detuvieron a un influencer apodado "El Musulmán" con un kilo de coaína

Por  Agencia DIB