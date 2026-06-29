Milei no asistirá a la Cumbre del Mercosur para atender "temas de gestión" en Argentina

Milei se reunió con Flavio Bolsonaro por la mañana, y luego suspendió su viaje a Paraguay.

En un día de mucha actividad en el Gobierno, el presidente Javier Milei decidió no viajar a la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur que se celebra este martes en Asunción, la capital de Paraguay. En representación de Argentina estará el canciller Pablo Quirno.

"El Presidente permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete (Diego Santilli) y los ministros”, cogió un vocero a NA.

La decisión de Milei trascendió poco después de la reunión que mantuvo con Flavio Bolsonaro, hijo de Jair , quien es el principal candidato presidencial de la derecha para las elecciones de octubre en Brasil. Esta noche, Bolsonaro y Milei volverán a compartir protagonismo en la Cumbre de los Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel, en Puerto Madero.

Esta es la segunda ocasión que Milei no concurre a una Cumbre del Mercosur; en julio de 2024 suspendió el viaje, también a Asunción, y lo reemplazó la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino.

La Cumbre a realizarse este martes tiene como objetivo definir los detalles finales del acuerdo comercial con la Unión Europea, además intentar sentar las bases para un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con Japón.

Entre los asistentes a la Cumbre estarán Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay) y el anfitrión Santiago Peña (Paraguay). A ellos, según la agencia EFE, se unirán los presidentes José Antonio Kast (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador)

Fuente: Agencia DIB