Máximo Kirchner pidió identidad y firmeza: "Cuando buscamos hablarle a todos, nos perdemos"

El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, dejó un mensaje directo hacia el interior del peronismo.

El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner , reapareció este sábado en un acto en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y dejó un mensaje directo hacia el interior del peronismo .

Fuerte respaldo de entidades empresarias al proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía

Ante militantes y dirigentes reunidos en el Encuentro Federal de Derechos Humanos, el líder camporista llamó a reconstruir un proyecto político con identidad definida y criticó las estrategias que buscan abarcar a todo el electorado. “Cuando queremos hablarle al 100% de la sociedad, no le hablamos a nadie”, sentenció.

Kirchner sostuvo que el desafío del peronismo no pasa por buscar seducir a todos los sectores, sino por recuperar la confianza de su base social. “Algunos dicen que hay que enamorar. Yo, con que generemos un poquitito de esperanza y otro de confianza, estoy”, expresó. En el mismo tono, advirtió que intentar ser “hiper ecuánimes” termina en la “despersonalización” y la “despolitización” del espacio.

Uno de los pasajes más fuertes fue su renovado pedido por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como víctima de un esquema más amplio de disciplinamiento político y económico.

Libertad para Cristina Kirchner

“Lo que queremos no es solo la libertad de Cristina, queremos la libertad de nuestro pueblo”, afirmó. En ese marco, criticó causas judiciales como Lago Escondido, los audios filtrados y los cuadernos, a las que consideró parte de un entramado que “se garantiza a sí mismo la impunidad”.

El dirigente también reivindicó la gestión económica de los gobiernos kirchneristas, al destacar la creación de empresas durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. “No hubo período desde el año 2000 en el que se crearan tantas empresas como entonces”, subrayó.

En otro tramo, comparó la proscripción de la expresidenta con escenas de la película Corazón valiente y remarcó que su figura conserva un rol central en la política nacional. “Podrá tener más o menos votos, pero Cristina caminando es un llamador a la discusión, al debate y a la participación”, señaló.

Maximo2

Kirchner también recordó discusiones con Cristina en 2023 y afirmó que su mero movimiento político altera al sistema de poder. “A principios de 2019 nadie imaginaba que pudiéramos construir una victoria electoral, y de repente la dama mueve y les gana. ¿Ustedes creen que iban a correr otra vez el mismo riesgo dejándola andar?”, planteó.

Hacia el final, endureció su discurso contra la derecha y su rol en la historia reciente. “Tengo muchos adjetivos para la derecha, pero uno que no tengo es el de tontos. Saben lo que hacen: por eso mataron, torturaron, desaparecieron, persiguieron y endeudaron”, concluyó.