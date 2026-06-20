Macri llega a Mar del Plata con el "Próximo Paso" del PRO

Mauricio Macri llegará el próximo viernes a Mar del Plata para encabezar una nueva escala de “Próximo Paso”, la iniciativa con la que el PRO busca reconstruir protagonismo político, ordenar su estructura interna y consolidarse como una fuerza con identidad propia dentro del nuevo escenario nacional.

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El encuentro se realizará en el complejo La Normandina, en Playa Grande, y tendrá como anfitrión a Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón en uso de licencia y actual senador bonaerense. La jornada reunirá a dirigentes nacionales, provinciales y locales del espacio, además de legisladores, intendentes, referentes juveniles y militantes.

La actividad marcará el desembarco de este formato en el interior de la provincia de Buenos Aires, luego de las experiencias realizadas en Vicente López, Resistencia, Mendoza y Santa Fe. La elección de Mar del Plata no es casual: se trata de uno de los distritos donde el PRO mantiene una fuerte presencia territorial desde 2019 y donde Montenegro representa una de las figuras centrales del armado bonaerense.

El objetivo del encuentro será trazar los próximos pasos del partido y fijar una posición sobre la actualidad política nacional y provincial. La conducción del PRO busca recuperar visibilidad luego del crecimiento de La Libertad Avanza y evitar que la alianza circunstancial con el oficialismo libertario termine absorbiendo la identidad del espacio fundado hace dos décadas.

Tres ejes

La jornada estará organizada bajo tres ejes que responden a las siglas del partido: “P”, “R” y “O”. El primer bloque estará dedicado a las propuestas y principios del PRO, con una mirada sobre la identidad y los valores del espacio. El segundo estará enfocado en la responsabilidad de gestión y en el análisis de la situación del país y de los municipios. El cierre estará centrado en la organización partidaria y el futuro político inmediato.

Cada segmento contará con dirigentes nacionales y provinciales como expositores, mientras que el cierre estará a cargo de Macri, quien en los últimos meses elevó su perfil público como presidente del PRO y comenzó una recorrida para fortalecer la estructura territorial.

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Entre los oradores confirmados estarán Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense y jefe del bloque de diputados nacionales; Fernando De Andreis, secretario general del partido; Soledad Martínez, intendenta de Vicente López; Guillermo Montenegro; y Juan Ibarguren, intendente de Pinamar.

Además, la Fundación Pensar, el espacio de elaboración de políticas públicas vinculado al PRO, tendrá una participación destacada con bloques de formación política, gestión y estrategia electoral. La intención es exhibir cuadros técnicos, experiencia de gobierno y capacidad territorial como activos del partido.

Antes del acto central, Macri mantendrá reuniones con dirigentes y ofrecerá una conferencia de prensa. La expectativa dentro del PRO es que el expresidente plantee definiciones sobre el rol del partido frente al Gobierno nacional y sobre la construcción política hacia las elecciones de 2027.

Para Montenegro, la jornada tendrá un significado especial. Desde que dejó la intendencia para asumir una banca en el Senado bonaerense, el dirigente quedó ubicado como una de las referencias del PRO en la provincia. Aunque en su entorno aseguran que no existe una definición inmediata, sigue abierta la posibilidad de un eventual regreso a la gestión municipal marplatense en el futuro.

Fuente: Agencia DIB