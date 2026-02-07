Los pastores protestantes se sumaron a los obispos contra la baja de edad de imputabilidad

La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) expresó hoy su rechazo a la baja de la edad de punibilidad penal de los 16 a los 14 años que impulsa el gobierno nacional a través de un proyecto de ley que podría tratarse a partir de la semana entrante en el Congreso: “ lejos de ser una solución razonable, pareciera ser un acto de crueldad ”, indicaron.

Comenzó el traslado del Sable Corvo de San Martín a Santa Fe para el acto que encabezará Milei

La FAIEA, que nuclea a los cultos protestantes con mayor tradición en Argentina, emitió un comunicado en el que reconoce que la inseguridad es “un flagelo que nos golpea con lamentables secuelas de muerte y dolor” que “no podemos ni debemos ignorar”.

Pero rechaza que la baja de la edad de punibilidad sea una respuesta adecuada. “La iniciativa del gobierno nacional de sancionar una ley que disminuya la edad de punibilidad de 16 a 14 años, lejos de ser una solución razonable, pareciera ser un nuevo acto de crueldad que no repara en la situación de fragilidad que atraviesan nuestras infancias y juventudes”, señala el texto de la FAIEA.

La FAIEA señala en ese marco que “el deterioro de la calidad de vida y de perspectivas de desarrollo en los dos últimos años se ha profundizado dramáticamente a causa del desfinanciamiento de programas de educación, salud e inclusión social ”.

La postura de los pastores protestantes coincide con una reciente publicación de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que reúne a los obispos católico, que también rechazaron la medida y reclamaron, en un texto expresamente emitido para fijar postura en este tema, un “abordaje integral, profundo y a largo plazo ” para buscar soluciones al problema “con grandeza política”. Al rechazar la idea de bajar la edad de imputabilidad la Iglesia Católica reclamó “más oportunidades que penas”.

Otros rechazos

Por otra parte, la “Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia ”, una organización que agrupa a personas e instituciones a nivel nacional, decidió enviar una carta –que cuenta con mil doscientas adhesiones— a los presidentes de todos los bloques parlamentarios en la que expresan de manera tajante que “la baja de edad no es una solución y agravará los problemas que dice resolver”.

La opinión –dicen los firmantes- fue recogida entre especialistas, organismos de derechos humanos, académicos, trabajadores de la salud, educación, justicia y organizaciones sociales y comunitarias.

El gobierno confía en avanzar

El oficialismo, en tanto, asegura que tiene los respaldos necesarios para que el proyecto de reforma se apruebe el jueves próximo en la cámara de Diputados.

Fuente: Agencia DIB.