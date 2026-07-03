Jorge Ferraresi renunció a la intendencia de Avellaneda con la mira puesta en la Gobernación

Jorge Ferraresi renunció a la intendencia del partido de Avellaneda y en su lugar asumió su esposa, Magdalena Sierra , primera candidata a concejal en 2023 y hasta ahora jefa de Gabinete municipal. El ahora exjefe comunal se dedicará a recorrer la provincia de Buenos Aires con el objetivo de ser candidato a gobernador en 2027 .

La renuncia la comunicó Sierra en redes sociales: “Es un honor continuar el camino que inició Jorge Ferraresi. Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión”.

Además, remarcó que Jorge Ferraresi, quien estuvo al frente del municipio durante 17 años, “ está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando este proyecto”.

Ferraresi fue uno de los intendentes que se reunió este jueves en La Plata con Axel Kicillof , en un encuentro en el que el gobernador pidió construir un armado propio en “todos los territorios” y ratificó que el objetivo es “ganar la Nación y la Provincia” .

Vecinas y vecinos, quiero comunicarles que hoy asumo la Intendencia de Avellaneda con un enorme orgullo. Es un honor continuar el camino que inició @jorgeferraresi . Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión. Mi… pic.twitter.com/wy9V3aonpQ

“Ahora nos toca seguir trabajando”

Por su parte, Sierra destacó: “Ahora nos toca seguir trabajando muchísimo. Las necesidades de nuestros vecinos van cambiando y requieren de un Estado presente, cercano y dispuesto a dar respuestas. Estamos atravesando un contexto nacional difícil, pero contamos con un gran equipo y una gestión local sólida. Vamos a redoblar los esfuerzos, sosteniendo los valores que siempre nos guiaron: la empatía, la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan“.

“Con humildad, trabajo y la convicción de que todavía hay mucho por hacer, asumo este desafío para seguir construyendo, junto a toda la comunidad, la Avellaneda que queremos”, cerró la flamante intendenta.

Fuente: Agencia DIB