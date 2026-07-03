viernes 03 de julio de 2026
3 de julio de 2026 - 13:39

Jorge Ferraresi renunció a la intendencia de Avellaneda con la mira puesta en la Gobernación

En su lugar quedó su esposa, Magdalena Sierra, quien señaló que Ferraresi, quien estuvo al frente del municipio durante 17 años, “está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia”.

Por Agencia DIB
Jorge Ferarresi, exintendente de Avellaneda.

Jorge Ferarresi, exintendente de Avellaneda.

Jorge Ferraresi renunció a la intendencia del partido de Avellaneda y en su lugar asumió su esposa, Magdalena Sierra, primera candidata a concejal en 2023 y hasta ahora jefa de Gabinete municipal. El ahora exjefe comunal se dedicará a recorrer la provincia de Buenos Aires con el objetivo de ser candidato a gobernador en 2027.

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La renuncia la comunicó Sierra en redes sociales: “Es un honor continuar el camino que inició Jorge Ferraresi. Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión”.

Además, remarcó que Jorge Ferraresi, quien estuvo al frente del municipio durante 17 años, “está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando este proyecto”.

Ferraresi fue uno de los intendentes que se reunió este jueves en La Plata con Axel Kicillof, en un encuentro en el que el gobernador pidió construir un armado propio en “todos los territorios” y ratificó que el objetivo es “ganar la Nación y la Provincia”.

“Ahora nos toca seguir trabajando”

Por su parte, Sierra destacó: “Ahora nos toca seguir trabajando muchísimo. Las necesidades de nuestros vecinos van cambiando y requieren de un Estado presente, cercano y dispuesto a dar respuestas. Estamos atravesando un contexto nacional difícil, pero contamos con un gran equipo y una gestión local sólida. Vamos a redoblar los esfuerzos, sosteniendo los valores que siempre nos guiaron: la empatía, la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan“.

“Con humildad, trabajo y la convicción de que todavía hay mucho por hacer, asumo este desafío para seguir construyendo, junto a toda la comunidad, la Avellaneda que queremos”, cerró la flamante intendenta.

Fuente: Agencia DIB

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