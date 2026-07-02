jueves 02 de julio de 2026
2 de julio de 2026 - 21:16

En medio de la tensión interna, Kicillof pidió construir "en todos los territorios" y dio una clave de las "nuevas canciones"

El gobernador reunió a la dirigencia del MDF en La Plata. Volvió a pedir "no entrar en ninguna provocación" y reafirmó que el objetivo es ir contra Milei.

Axel Kicillof en el encuentro del MDF.&nbsp;

Axel Kicillof en el encuentro del MDF. 

DIB.

Axel Kicillof reunió hoy a la plana mayor del Movimiento Derecho al Futuro en pleno pico de tensión con el cristinismo, ante quienes pidió construir un armado propio en “todos los territorios”, al tiempo que ratificó que el objetivo es “ganar la nación y la provincia” y no “ganar una discusión” interna, por lo reiteró el pedido de “no caer en ninguna provocación” y apuntar las críticas contra Javier Milei.

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Kicillof volvió a utilizar una sede de La Patria es el Otro, la agrupación de Andrés “El Cuervo” Llaroque en La Plata para el nuevo interno. La elección no parece casual: Larroque en su momento era parte de la conducción de La Campora y después rompió, por lo que es particularmente irritativo para Máximo Kirchner. El gobernador además sentó a su lado a la vice Verónica Magario, tras los cruces con Sergio Berni y Mario Ishii en el marco de la pelea.

Una de las particularidades de la reunión, que a diferencia de la de la semana pasada tuvo mucha presencia de intendentes, fue que el gobernador volvió a referirse a las famosas “nuevas canciones”, un punto que había sido parte de la ruptura con el cristinismo. “A esto hacíamos referencia cuando hablábamos de nuevas canciones: a construir espacios de encuentro para articular una alternativa en todos los territorios”, dijo.

A la orden de avanzar con la construcción propia le sumó una ratificación de la estrategia de no responder al cristinsmo, cuyas críticas calificó implícitamente de “provocaciones”. Según un dirigente presente en la cumbre, el gobernador dijo que el “objetivo fijado” es “ganar la nación y la provincia” y en ese plano pidió “a todos ser prudentes y no caer en ninguna provocación. Seamos firmes en el camino que nos trazamos: salgamos de aquí para seguir construyendo”.

“Son momentos que requieren de un equilibrio entre la audacia y la prudencia, y eso implica la necesidad de alcanzar una organización mucho más participativa. No estamos discutiendo candidaturas y no vamos a entrar en ninguna agenda que no sea la agenda de las necesidades de nuestro pueblo. La única disputa que tenemos es con Milei”, redondeó el gobernador.

Entre los alcaldes presentes se contó Ariel Sujarchuk, Pablo Descalzo, Fabian Cagliardi, Julio Alak, Mario Secco, Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza, Gustavo Cocconi, Gustavo Barrera, Cecilio Salazar, Andrés Watson, David Angueira, Mauro Poletti, Alfredo Fisher, Facundo Diz, Ricardo Alessandro, Carlos Ferraris, Jorge Gaute, Walter Wischnivetzky y Juan Manuel Álvarez. Además, hubo legisladores nacionales y provinciales y los ministros no camporistas del gabinete.

Fuente: Agencia DIB.

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