lunes 06 de abril de 2026
6 de abril de 2026 - 08:33

Javier Milei recibe a presidente de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada

El mandatario de Chile, de estrecha sintonía ideológica con Javier Milei, realiza su primer viaje oficial como Presidente.

Por Agencia DIB
Los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast inician un período de agenda en común.

Los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast inician un período de agenda en común.

Javier Milei recibe este lunes desde las 10 en la Casa Rosada a su par chileno, José Antonio Kast, en lo que es el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo pasado.

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El presidente Javier Milei salió este jueves a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó en el centro de una fuerte polémica por haber viajado a New York junto a su esposa en el avión presidencial.

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El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

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La visita de Kast a la Argentina refuerza una tradición diplomática entre ambos países: los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo. Gabriel Boric visitó Buenos Aires pocas semanas después de iniciar su mandato, durante la presidencia de Alberto Fernández.

El encuentro entre Milei y Kast inicia una etapa bilateral de coincidencias que deja atrás las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos, durante el mandato del centroizquierdista Boric en Chile, señaló Noticias Argentinas.

El primer viaje de José Antonio Kast

Tanto Milei como Kast sostienen una posición en defensa de la visión económica liberal y coinciden en temas como inmigración, seguridad, y reducción del aparato estatal y participan de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Kast llegó acompañado por el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el dirigente del partido Unidad Democrática Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma.

Fuente Agencia DIB

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