Hay acuerdo en el PJ bonaerense: Kicillof será presidente y Magario, vice

Al cabo de extenuantes negociaciones, estana mañana el axelismo y el cristino llegaron a un acuerdo de unidad en el Partido Justicialista Bonaerense, por el cual Axel Kicillof se transformará en el nuevo presidente, secundado en la vicepresidencia por Verónica Magario, la vicegobeernadora. De esta manera, el sector alineado con el gobernador y el que responde a Máximo Kirchner evitaron una interna poara deterninar la sucesión de este último, que estaba prevista para el próximo 15 de marzo.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites