Hay acuerdo en el PJ bonaerense: Kicillof será presidente y Magario, vice

El axelismo y el camporismo acordaron una lista de unidad y no habrá elecciones el 15 de marzo.

Diarios Bonaerenses | Andrés Lavaselli
Por Andrés Lavaselli
Al cabo de extenuantes negociaciones, estana mañana el axelismo y el cristino llegaron a un acuerdo de unidad en el Partido Justicialista Bonaerense, por el cual Axel Kicillof se transformará en el nuevo presidente, secundado en la vicepresidencia por Verónica Magario, la vicegobeernadora. De esta manera, el sector alineado con el gobernador y el que responde a Máximo Kirchner evitaron una interna poara deterninar la sucesión de este último, que estaba prevista para el próximo 15 de marzo.

Kicillof reúne a intendentes del MDF y acelera definiciones sobre el futuro del PJ bonaerense
El gobernador Axel Kicillof. 
Panorama Político Bonaerense

Axel Kicillof y las claves de una decisión tan inesperada como trascendente

Noticia en desarrollo.

Axel Kicillof y las claves de una decisión tan inesperada como trascendente

