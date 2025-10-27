lunes 27 de octubre de 2025
27 de octubre de 2025 - 10:24

Elecciones 2025: quién ganó en las mesas donde votaron Javier Milei y Axel Kicillof

El presidente Javier Milei votó en el barrio porteño de Almagro; el gobernador Axel Kicillof, en el centro de la ciudad de La Plata. En ambas mesas festejó La Libertad Avanza.

Por Agencia DIB
Las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre dejaron varias perlitas, entre ellas, los resultados de las mesas donde votaron el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof. Conocidos los resultados -literalmente "el diario del lunes"- se puede encontrar una explicación de lo sucedido.

La mesa de Javier Milei

Milei emitió su voto en CABA, en la Sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional, mesa 2211.

Allí La Libertad Avanza logró 84 votos (39,25%); Fuerza Patria, 65 votos (30,37%); Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 23 votos (10,74%); y Ciudadanos Unido, 21 votos (9,81%).

La mesa de Axel Kicillof

El gobernador bonaerense llegó a media mañana a votar en la Escuela Superior de Formación en Salud Floreal Ferrara, en la ciudad de La Plata, más exactamente en la mesa 0009.

Allí también triunfó La Libertad Avanza con 99 votos (43,80%); Fuerza Patria, 85 votos (37,16%); el Frente de Izquierda y Trabajadores 16 votos (7,07%); Alianza Provincias Unidas, 9 votos (3,98%).

Conclusión: La Libertad Avanza obtuvo mayor porcentaje en la mesa donde votó Kicillof que en la que lo hizo el presidente Milei.

