El procurador de la Corte dictaminó contra el intendente de Alvear en la controversia por su sueldo

El procurador general de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand, dictaminó contra el intendente de General Alvear, Ramón Capra (UCR) , en una causa por la cual el jefe accionó contra el Concejo Deliberante, porque se opuso a una ordenanza con la cual se había auto aumentado el sueldo.

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La controversia comenzó el 10 de marzo cuando Capra dictó una ordenanza por la cual se subió el sueldo un 2,5%, el Concejo la vetó y el alcalde recurrió a la Corte contra esa decisión, bajo el argumento de que el deliberante no tenía las facultades para hacerlo. El Máximo Tribunal dictó una cautelar y le dio intervención a Conte Grand.

Ahora, el Procurador concluyó que la Consejo actuó dentro de los límites de las competencias que le otorgan la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), por lo que rechazó que exista un conflicto de poderes, como había señalado Capra en su presentación.

Si bien el dictamen de Conte Grand no es vinculante, sienta un precedente importante para la Corte, que debe decidir sobre la controversia de fondo.

En su dictamen, Conte Grand sostuvo que el núcleo del caso consiste en determinar si el Concejo debía limitarse a convalidar el proyecto remitido por el Ejecutivo o si, por el contrario, estaba habilitado para introducir modificaciones durante su tratamiento.

La respuesta del Procurador fue contundente. Recordó que la tarea deliberativa comprende “el debate, análisis de propuestas, la discusión, y también la potestad de enriquecer los proyectos”, por lo que “pretender que el Concejo actúe como mero órgano de refrendo importaría vaciar de contenido las atribuciones constitucionales y legales conferidas al órgano representativo de la comunidad” dijo.

El conflicto

Cuando el Concejo rechazó la pretención de aumentarse el sueldo de Capra, que lo comprendía a él y al resto de los mienmbros de su gabinete, dejó firme el incremento apra los empleados muncipales, a los que el jefe comunal había atado el suyo.

Pero luego, en una conferencia de prensa, ediles de la oposición -Fuerza Patria, Nuevos Aires y Potencia- denuncian que Capra se aumentó de todos modos el salario y el de al menos dos de sus funcionarias , a través de un mecanismo indirecto: el incremento de bonificaciones y gastos de representación. La denuncia habla de un incremento que, en el bolsillo del alcalde y sus funcionarias, llegaría al 50%.

Fuente: Agencia DIB.