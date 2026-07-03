viernes 03 de julio de 2026
3 de julio de 2026 - 12:33

El Gobierno oficializó la desaparición del Ministerio del Interior y Santilli suma poder

La Jefatura de Gabinete concentrará sus competencias y coordinará la relación institucional con las provincias. Es una nueva reorganización del Gabinete nacional.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.&nbsp;

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. 

El Gobierno oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior y el traslado de sus funciones a la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli, quien coordinará la gestión diaria del Ejecutivo y conservará la relación política con los gobernadores.

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Así se indica en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026, publicado en el Boletín Oficial. En el texto se detalla que “por razones de gestión resulta necesario suprimir el Ministerio del Interior reasignando sus competencias al Jefe de Gabinete de Ministros”.

“Para una mejor gestión resulta conveniente que el Jefe de Gabinete de Ministros sea asistido por un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior”, señala el decreto. Y se añade: “Por otra parte, procede a crear la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas dependientes de la Presidencia de la Nación”.

“Despacho de los negocios de la Nación”

En tanto, indica: “El jefe de Gabinete de Ministros y ocho ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación. Los Ministerios serán los siguientes: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado”.

“Las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes Secretarías Presidenciales: General; Legal y Técnica; Inteligencia de Estado; Vocería Presidencial; Comunicación y Medios y Cultura”, se añade en el documento.

Fernández y Ravier

En tanto, por medio del DNU 573/2026 se le acepta la renuncia a Fabián Horacio Fernández al cargo de Secretariado de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se lo designa como “Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación”

Además, en el Decreto 572/2026 se indica: “Desígnase en el cargo de Secretario de Vocería Presidencial de la Presidencia de la Nación al doctor Adrián Osvaldo Ravier”.

Fuente: Agencia DIB

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