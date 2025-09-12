Defensa del Garrahan y universidades: gobernadores le enviaron un mensaje a Javier Milei

Cuatro gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Córdoba y, en nombre del grupo de seis mandatarios, le mandaron un fuerte mensaje a Javier Milei : no sólo defendieron al Garrahan y las universidades publicas, sino que anunciaron que están trabajando para hacer caer el veto a la ley de reparto de Aportes al Tesoro Nacional ( ATN ).

Los mandatarios se reunieron después del veto total del Presidente a la norma que les garantizaba recibir más fondos, y tras el lanzamiento del Gobierno nacional de una mesa federal que busca retomar el diálogo con las provincias “afines”.

El cordobés Martín Llaryora fue el anfitrión del encuentro con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y el correntino Gustavo Valdés . Faltaron con aviso, por cuestiones de agenda, Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Y también estuvo Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional en Córdoba y, desde el inicio, vinculado a esta movida política.

En un encendido discurso ante productores en Río Cuarto, Llaryora reclamó "ponerle límite a este momento de locura de dos extremos que están llevando a la Argentina cada día a una vida peor", en referencia a la grieta entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. "Tenemos que dejar de construir trincheras para construir puentes", insistió.

En el mismo sentido, cuestionó al Gobierno por haber vetado la ley de emergencia en pediatría y el financiamiento a las universidades. "Necesitamos defender los recursos, no de las provincias, de la gente. No entiendo cómo no le preguntan al Gobierno qué hace que mientras se está legislado la ley o se veta no se ha sentado con los sectores a dialogar y buscar una salida. Es necesario que el Gobierno dialogue y se siente ya a resolver el tema del financiamiento universitario y del Garrahan", insistió.

Los Aportes al Tesoro Nacional (ATN)

En una conferencia que dieron juntos, Sadir se refirió al veto en la ley que repartía de manera automática los ATN entre las provincias. “Vamos a trabajar para sostener la ley (de los ATN) y hacer caer el veto. Nosotros, todos los que estamos acá, ya votamos a favor de que esta ley salga”, sostuvo.

En tanto, el correntino Valdés agregó: “No estamos acá para recibir un aporte del tesoro nacional ni una obra. Este es un proyecto de país. Si el Gobierno quiere una foto, que busque una foto el 9 de julio, que está buena y hay muchos gobernadores. Pero si nos llaman para una foto, este no es el camino”.

La idea repetida entre los gobernadores del nuevo espacio que conforman Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Chubut y Santa Cruz es que el equilibrio fiscal.

En ese sentido, Pullaro también puso el foco allí pero con la gente adentro. "El equilibrio fiscal es sagrado pero con los ciudadanos adentro, porque si hoy hay paz social en Argentina es porque los gobernadores de las 24 provincias hemos cuidado la paz social", enfatizó el dirigente del PRO.

Además de las críticas a la gestión libertaria, Pullaro destacó la importancia de un espacio que salte la grieta y mandó un mensaje al kirchnerismo. "Para no tener que volver atrás nuevamente y para que el kirchnerismo no se envalentone, acá hay un proyecto que cuida lo que se hizo bien pero mira al futuro", señaló. (DIB)