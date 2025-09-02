D´Alessandro: "Estamos discutiendo los problemas de la gente y la inseguridad es uno de ellos"

Mauricio D´Alessandro, candidato de Nuevos Aires.

El abogado penalista Mauricio D’Alessandro es la cara más visible del espacio Nuevos Aires, que se presenta como ”la potencia del interior de la provincia de Buenos Aires”. Tiene por delante una dura batalla en las elecciones del próximo domingo en la tercera sección electoral. Buscará llegar nuevamente a la legislatura (mandato cumplido en el período 2011-2015) siendo candidato a diputado provincial.

D’Alessandro reconoce que hay que trabajar en materia de seguridad para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. “Es necesario corregir el código de procedimiento de la provincia de Buenos Aires y dejar que la Justicia sea una puerta giratoria. Durante mi primer mandato como legislador muchos proyectos de mi autoría quedaron inconclusos porque el Gobierno de Scaniel Scioli resolvió no hacer lugar y darle vía libre a los delincuentes”, aseguró.

“Si dos o tres delincuentes armados con armas de guerra son capturados por la policía luego de escaparse de un retén, el juez de garantías puede excarcelarlos porque el Código dice que podrá liberarlos. Quiero modificar la ley para impedir que los jueces excarcelen en estos casos o en otros similares”, afirmó Mauricio D’Alessandro.

El abogado insistió en la necesidad de reformas judiciales: "no se trata de aumentar penas, sino de eliminar la puerta giratoria. Hay delincuentes con múltiples causas elevadas a juicio que quedan en libertad por normas procesales antiguas. Hay que quitarle al juez la posibilidad de decidir la excarcelación en estos casos, porque la preocupación del vecino no es la pena en años, sino que los delincuentes vuelvan a robar al día siguiente de recuperar su libertad”. “En la provincia de Buenos Aires la gente necesita soluciones concretas y no discursos para la tribuna. Y en eso se basa nuestra propuesta”, concluyó el candidato de Nuevos Aires

