Condena a Cristina: Lorenzetti le bajó el pulgar a revisar el fallo

A un año de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad y mientras crece la presión política de un sector para que recupere la libertad, el juez del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti , le bajó el pulgar a la posibilidad de revisar el fallo.

“Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema. Nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay nada más que decir” , apuntó el magistrado luego de haber sido consultado sobre las críticas provenientes de la militancia peronista. De esa manera, el magistrado buscó dar un cierre definitivo a las especulaciones sobre posibles revisiones de la sentencia.

Aunque Lorenzetti se negó a brindar opiniones sobre el fallo y su contenido, aseguró que comprendía el malestar de quienes no compartían la decisión. “Entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado ”, reiteró.

En una entrevista con el canal TN, el juez del máximo tribunal hizo hincapié en la importancia de proteger el funcionamiento de las instituciones. “Tenemos que ser cuidadosos porque las instituciones han sido para tutelar a los débiles frente a los fuertes; si las vivimos desprestigiando, en definitiva, lo que logramos es debilitar a la gente común que no tiene quien los proteja ”, señaló.

Condena y apoyo a Cristina

El magistrado detalló que el expediente llegó a la instancia final a través de un recurso de queja, el cual fue rechazado por el tribunal debido a fallas formales en su presentación. En este contexto, hizo un llamado a proteger el prestigio de las instituciones al advertir que su desprestigio termina por “debilitar a la gente común que no tiene quien los proteja”.

No obstante, Lorenzetti no evitó calificar la situación personal de la ex mandataria como un hecho de gravedad para el país: “También es cierto que no es bueno en ningún país del mundo el encarcelamiento de un ex presidente porque es una tragedia institucional”.

Las declaraciones se dan a pocas horas que el kirchnerismo reuniera a miles de militantes en Parque Lezama para pedir la libertad de Cristina, en un acto donde el diputado Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, reivindicó a su madre como conductora del peronismo y lanzó -sin nombrarlo- duras críticas contra Axel Kicillof, ausente del evento.

Fuente: Agencia DIB