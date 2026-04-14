Con Macri presente, PRO bonaerense confirmó conducción y abrió el debate 2027: ¿alianza con LLA sí o no?

Con Mauricio Macri presente, el Consejo Directivo de Pro bonaerense y la asamblea partidaria se reuniero n hoy para completar la asunción de la nueva conducción partidaria, en una jornada en la cual hubo señales sobre el rumbo del partido el año que viene.

Macri decretó la prioridad de los porteños en los hospitales y apuntó a Kicillof: "la incompetencia del otro lado"

Del doble encuentro, que se realizó en oficinas del microcentro porteño, los representantes respaldaron la continuidad de Cristian Ritondo, a quien secundará la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

Con más de 50 dirigentes bonaerenses presentes, también se formalizó la designación de la diputada nacional Florencia De Sensi como secretaria general de la asamblea partidaria.

En el encuentro, el expresidente Macri reivindicó la experiencia en gestión de PR O. Más allá de esta instancia de reorganización interna, la cumbre también permitió volver a discutir en un ámbito institucional el rumbo que deberá adoptar el sello amarillo camino a las elecciones de 2027.

Las posturas en danza

Lo cierto es que, en Pro, no descartan la posibilidad de reeditar un acuerdo con el partido de Javier Milei para intentar desplazar al peronismo de su tradicional bastión. En las últimas semanas, dirigentes como el senador provincial Alex Campbell se mostraron a favor de confluir otra vez con LLA, pese a que la última incursión conjunta dejó a Pro relegado en el armado de las listas. No es, sin embargo, un rumbo sobre el que haya un sólido consenso.

Fuentes al tanto de la reunión de este martes explicaron qie hay una “voluntad general de acordar porque es la única forma de ganar la provincia”, pero que la posibilidad de volver a cerrar una alianza todavía encuentra reparos entre algunos dirigentes por la “ingratitud de LLA ” en los distritos bajo conducción amarilla.

“Hoy los concejales que entraron por las listas de nuestros intendentes son más opositores que los peronistas ”, explicaron. Hay reclamos por la falta de reciprocidad entre el oficialismo nacional y Pro. “No nos dan gobernabilidad [en los municipios] y nosotros le damos gobernabilidad en el Congreso”, agregaron.

En este contexto, y con un debate interno todavía por resolver, Pro bonaerense evita confrontar con el oficialismo nacional y focaliza sus críticas en la gestión de Axel Kicillof. El partido definió compartir, al término de la reunión, un duro informe contra el gobernador peronista por el “estado de abandono” de la Provincia.

Cuestionan la supuesta falta de gestión tanto en áreas sociales como salud y educación, como en lo que refiere a seguridad e inversión pública en infraestructura.

El documento contra Kicillof

“Nuestra provincia es el corazón productivo del país, pero hoy se encuentra atrapada en el abandono, convertida en el último aguantadero militante de un proyecto agotado. Con más de 17 millones de habitantes, Buenos Aires tiene todo el potencial para liderar el desarrollo nacional, pero hace años que funciona bajo un modelo que la frena y deteriora”, dice Ritondo en el informe.

El partido macrista apuntan contra Kicillof, entre otras cuestiones, por las falencias en las prestaciones que ofrece e l IOMA, la obra social de la Provincia, a sus afiliados y la deuda que mantiene con distintos hospitales, farmacias y hospitales. El pasivo -señalan- asciende a $8.500 millones.

Denuncian también el incremento en los índices de delitos -advierten que, entre 2023 y 2024, aumentaron 37% los robos violentos y se agravaron los problemas por producción y comercialización de estupefacientes- y la suba impositiva que -reclaman- se destina a cubrir gastos asociados al empleo público antes que a obras e inversión.

En este sentido, ponen especial énfasis en el deterioro de las rutas provinciales, que dependen del gobierno de Kicillof, y los caminos rurales -en su mayoría, de tierra- a cargo de los municipios. No hacen alusión, en cambio, al estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y cuyo mantenimiento es competencia de Milei. Es un reclamo que suele elevar el gobernador y titular del PJ bonaerense, que denunció “desvío de fondos” de impuestos que deberían destinarse a obras de infraestructura.

En línea con sus reclamos por mayores fondos, este martes, Kicillof acompañó a los intendentes que se acercaron al Ministerio de Economía para pedirle a Luis Caputo compensaciones para el transporte público y el fortalecimiento de la coparticipación.

Fuente: Agencia DIB.