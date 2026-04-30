Volkswagen presentó el nuevo Polo: eléctrico y orientado hacia el futuro

Volkswagen presentó en Alemania el nuevo ID. Polo , la versión totalmente eléctrica de uno de los modelos más exitosos de la historia de la marca. Con más de 20 millones de vehículos vendidos en todo el mundo , el Polo entra ahora en un nuevo capítulo: completamente reinventado y orientado hacia el futuro .

Desarrollado en Wolfsburg , el ID. Polo combina un diseño claro, un espacio generoso y de alta calidad con un atractivo precio de entrada desde 24.995 euros (en Alemania).

El automóvil compacto también establece estándares tecnológicos: con una autonomía WLTP de hasta 454 km y el nuevo “Connected Travel Assist” , que incluye reconocimiento automático de semáforos, conducción eficiente con un solo pedal o la función “Vehicle to Load” que convierte al ID. Polo en una fuente de energía móvil para, por ejemplo, bicicletas eléctricas.

Thomas Schäfer , miembro del Consejo de Administración de AG, CEO de la marca Volkswagen Passenger Cars y jefe del Brand Group, Core sostuvo: “ El ID. Polo lleva a un bestseller de Volkswagen a la era eléctrica . Durante décadas, el Polo ha sido parte de la vida cotidiana de las personas. Con el ID. Polo, estamos haciendo que la movilidad eléctrica sea accesible para muchas más personas: con un diseño claro y atemporal, manejo intuitivo, gran calidad y tecnologías de segmentos superiores. Un auténtico Volkswagen tal como nuestros clientes esperan de nosotros.”

Motorizaciones

El ID. Polo estará disponible con una nueva y eficiente tracción delantera y tres niveles de potencia de 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) y 155 kW (211 PS). Las versiones de 85 kW y 99 kW estarán equipadas de serie con una versión LFP (fosfato de hierro y litio) de la nueva batería de alto voltaje con 37 kWh (netos).

Esta batería puede cargarse del 10 al 80% en unos 23 minutos en estaciones de carga rápida de CC y ofrece una autonomía de hasta 329 km. El de 155 kW funciona con una variante de batería NMC (níquel-manganeso-cobalto), ofrece un contenido energético de 52 kWh (netos), permite autonomías de hasta 454 km y puede cargarse del 10 al 80% en unos 24 minutos en estaciones de CC.

Todas las cifras

El vehículo mide 4.053 mm de largo, 1.816 mm de ancho y 1.530 mm de alto. La distancia entre ejes es de 2.600 mm. En comparación con el modelo con motor de combustión, el ID. Polo se destaca por un aprovechamiento del espacio significativamente mejor gracias a la plataforma MEB+. Un ejemplo de ello es el gran volumen del maletero, que ha crecido un 25%: de 351 a 441 litros.

Nuevo IDPolo II El nuevo ID. Polo, eléctrico y futurista. Volkswagen

Con los respaldos traseros abatidos, la capacidad de carga aumenta hasta 1.240 litros (Polo convencional: 1.125 litros). Este espacio adicional convierte al ID. Polo de cinco plazas en un vehículo más versátil que cualquiera de sus predecesores, no solo especializado en la vida urbana, sino también capaz de afrontar el uso diario con amigos y familia sin esfuerzo.

Pure Positive

El ID. Polo es el primer modelo de producción que sigue completamente el nuevo lenguaje de diseño Pure Positive de Volkswagen. El resultado es un coche compacto con proporciones claras, rasgos de diseño icónicos como el pilar C derivado del primer Golf, un frontal atractivo y una parte trasera potente que transmite una apariencia de gran calidad, atemporal y carismática.

Nuevo IDPolo III El nuevo ID. Polo, eléctrico y futurista. Volkswagen

El lenguaje de diseño Pure Positive también caracteriza el interior del ID. Polo, con su arquitectura interior inteligente, materiales de alta calidad y excelente ergonomía. La atención al detalle se aprecia en elementos dependientes del equipamiento, como elegantes costuras decorativas en los paneles de las puertas y la integración de pequeños distintivos Volkswagen como toque final.

Tres versiones

El ID. Polo está disponible en tres líneas de equipamiento: Trend, Life y Style.

El Trend está equipado de serie con una función de carga rápida en CC de 90 kW. Además, sistemas de asistencia como “Side Assist” y “Lane Assist” (incl. “Emergency Assist”) forman parte del equipamiento estándar. También incluye de serie faros LED con control de luces largas, el “Digital Cockpit” de 10 pulgadas, el sistema “Innovision” de 13 pulgadas, volante multifunción en símil cuero y aire acondicionado automático.

Mientras tanto, el Life se lanza como segundo nivel de equipamiento. Incluye de serie sistemas como “Adaptive Cruise Control” (ACC), cámara de visión trasera, “Park Distance Control” (delantero) y “Front Cross Traffic Assist”. Un espejo interior antideslumbrante automático y retrovisores exteriores plegables eléctricamente con función de memoria aportan mayor comodidad. Funciones digitales como control por voz, “App Connect” para Apple CarPlay y Android Auto, así como carga inductiva para smartphones, también son de serie. Además, cuenta con un piso de maletero variable para un uso aún más práctico.

En tanto que el Style, tope de gama, incorpora tecnología de iluminación avanzada con faros IQ. LIGHT LED Matrix con tira luminosa LED, pilotos traseros LED 3D y logotipo VW iluminado delante y detrás. El interior se distingue por asientos deportivos confort, iluminación ambiental y materiales de alta calidad. También incluye calefacción en volante y asientos, así como climatizador automático de dos zonas. Otra innovación es una versión mejorada de “ID. Light”, que ofrece asistencia visual en la conducción diaria, por ejemplo, con indicaciones de navegación o estado de carga. La tira luminosa ahora se extiende también a las puertas delanteras, añadiendo nuevas funciones, como advertir de usuarios de la vía que se aproximan antes de abrir la puerta.

Preventa

En Alemania, la preventa del nuevo ID. Polo comenzó este miércoles 29 de abril. En su lanzamiento al mercado el modelo compacto totalmente eléctrico estará disponible con una sola variante de motor.

Los precios comienzan desde 33.795 euros para el ID. Polo Life con 155 kW (211 PS) y batería de 52 kWh. La versión básica con un precio de 24.995 euros y otras variantes de motorización y equipamiento llegarán en el verano boreal.

Fuente: Agencia DIB