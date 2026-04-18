San Pedro: las marcas líderes del país presentan sus novedades en Moto Travel Fest

Con presencia masiva de las terminales y marcas más importantes del mercado local, Moto Travel Fest abrirá sus puertas en la localidad bonaerense de Río Tala , en el partido de San Pedro , entre el 24 y el 26 de abril , con tres jornadas a pura adrenalina para los aficionados a las motos off road.

Algunas de las marcas que confirmaron su presencia son Aprilia, Benelli, BMW, CF Moto, Gilera, Hero, Honda, Husqvarna, Kawasaki, Kayo, Kove, KTM, Morbidelli, Moto Morini, QJ, RAM, Royal Enfield, Segway, Siam, Suzuki, Triumph, Voge, Yamaha y Zanella.

De la mano de expertos, los visitantes no solo podrán conocer de cerca los últimos modelos de alta gama y media cilindrada que estarán exhibiendo las marcas, sino que recibirán asesoramiento personalizado para conocer cada detalle.

Los fanáticos podrán además realizar test rides en circuitos de tierra y obstáculos diseñados específicamente para poner a prueba la potencia y maniobrabilidad de las unidades en un entorno seguro y profesional.

"El visitante de Moto Travel Fest no solo viene a ver motos, sino a vivir una experiencia completa", destacan Lucas Estuardo y María Casares, responsables de Enduro Park Argentina. Por ello, habrá alternativas para toda la familia con bandas en vivo, DJs, sector de food trucks premium y el clásico sector de camping para quienes deseen pernoctar en el predio durante los tres días.

MTF_6

Charlas y talleres

Además de la exhibición de rodados, el festival contará con stands especializados en equipo técnico, mecánica y comunicación. También habrá charlas, clínicas y talleres dictados por viajeros expertos.

Como si fuera poco, Moto Travel Fest contará con espacios dedicados a vehículos 4x4, UTV y recreativos.

Moto Travel Fest se llevará adelante del 24 al 26 de abril de 9.30 a 20 hs en el predio de Enduro Park Argentina (Ruta Nacional 9, Km 154, Río Tala). Las entradas están disponibles en Passline. Para más información se pueden consultar las cuentas de Instagram @travelfest.arg y @enduroparkargentina.

Fuente: Agencia DIB