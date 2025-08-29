Renault lanza en Argentina el nuevo Koleos con una preventa exclusiva.

Renault Argentina presentó oficialmente la nueva generación del Renault Koleos , un SUV que llega completamente renovado en diseño, tecnología, seguridad y confort. El modelo, que ya acumula más de 8.000 unidades vendidas desde su desembarco en 2009, se ofrece en dos versiones: la Techno 4WD con motor naftero 2.0 turbo y la esprit Alpine full hybrid E-Tech , que marca el debut de la motorización híbrida autorrecargable de la marca en el mercado local. La preventa exclusiva comenzó el 28 de agosto a través de Renault Store y se extenderá hasta agotar stock.

Los precios arrancan en $ 74.300.000 para la versión Techno , mientras que la variante híbrida esprit Alpine se ofrece a $ 79.900.000 . La garantía es de 3 años o 100 mil km para la versión Techno y de 8 años o 150 mil km para la híbrida.

El lanzamiento estuvo encabezado por Pablo Sibilla , presidente y director general de Renault Argentina, junto a Valentina Solari (directora comercial), Agustín Kovarsky (director de Marketing) y Bianca Marzzan (brand manager).

Allí, Sibilla comentó: "Koleos forma parte de la historia reciente de Renault en Argentina. Con más de 16 años de presencia y más de 8.000 unidades comercializadas en el país, esta nueva generación llega para renovar nuestra propuesta en el segmento D SUV con una mirada moderna, tecnológica y cada vez más alineada a las expectativas de nuestros clientes. Además, se trata del primer modelo de la marca en incorporar una versión full híbrida en el mercado local, lo que representa un nuevo paso firme en el proceso de transformación que venimos llevando adelante en los últimos años, con foco en la innovación, la sostenibilidad y la evolución de nuestra gama de productos".

IMG_20250828_105237522_HDR

El presidente de Renaul Argentina agregó: “Con esta incorporación, Argentina se convierte en el tercer país en la región en presentar el modelo, como parte del despliegue del Renault International Game Plan 2027, que contempla una inversión global de 3.000 millones de euros para el lanzamiento de ocho nuevos modelos fuera de Europa. Dentro de esta estrategia ya se concretó el lanzamiento local de Renault Kardian, y se proyectan nuevos hitos como la llegada de Renault Boreal en 2026 y de la futura pick-up de media tonelada que se fabricará en Fábrica Santa Isabel”.

En tanto, Solari expresó: “La llegada del nuevo Renault Koleos es otra demostración de la ejecución de nuestra estrategia en uno de los segmentos más exclusivos de la industria, donde las marcas exhiben su máximo saber hacer. En este sentido, el nuevo Renault Koleos ostenta una combinación superadora de sofisticación, conectividad, tecnología avanzada y experiencia de manejo. Su destacado avance en diseño, tecnología y confort refuerza nuestra ambición de seguir creciendo en el universo SUV con la esta máxima expresión de la marca, que potencia nuestra presencia en este segmento. La preventa se enmarca en una etapa clave para Renault en la Región, impulsada por el Renault International Game Plan 2027, que además de los recientes lanzamientos y revelaciones como Renault Kardian, Boreal y el nuevo Renault Koleos, sigue mostrando la ejecución del plan que continúa con el desarrollo local de la futura pick-up de media tonelada, que se fabricará en nuestra planta de Santa Isabel a partir del 2026”.

IMG_20250828_110700635_HDR

Mientras tanto Agustín Kovarsky y Bianca Marzzan comentaron: “Desde el 28 de agosto, el nuevo Renault Koleos está disponible en preventa online a través de Renault Store”. Agregaron que “se ofrecerán unidades limitadas, en dos versiones: esprit Alpine full hybrid E-Tech: equipada con tecnología híbrida autorecargable (HEV), disponible en preventa a partir de $ 79.900.000, y Techno, con motorización naftera turbo 2.0L y tecnología 4WD, disponible en preventa desde $ 74.300.000”.

IMG_20250828_112808269_HDR

Según se comentó desde la marca en un comunicado, el nuevo Koleos “refleja el ADN de la nueva generación de productos de Renault en sintonía con la estrategia de transición del volumen al valor impulsada por el plan Renaulution y con un modelo que ya tiene mucha historia en nuestro mercado. Con una propuesta que combina sofisticación, eficiencia energética, tecnología inteligente y máxima seguridad, es un SUV de gran tamaño que marca el debut de la motorización full híbrida en el portafolio de la marca para el segmento D en Argentina, disponible en una de sus dos versiones”.

Se agregó que “este modelo llega en dos versiones: techno, equipada con motor turboalimentado y tecnología 4WD, y la esprit Alpine full hybrid E-Tech, con tecnología híbrida autorrecargable (HEV), que redefine lo que significa moverse con estilo, poder y eficiencia”.

Evolución total

Con una carrocería imponente de 4,78 metros de largo, distancia entre ejes de 2,82 metros y una cabina insonorizada, el nuevo Koleos ofrece un habitáculo amplio y sofisticado, con materiales de alta calidad, iluminación ambiental personalizable y acabados exclusivos según versión. En la segunda fila, cuenta con uno de los mejores niveles de amplitud, alcanzando los 320 mm de espacio para las rodillas, uno de los más generosos de su segmento, mientras que el baúl ofrece una capacidad de hasta 574 litros ampliables hasta los 1.990 litros de capacidad con asientos rebatidos.

El sistema de climatización de triple zona, los asientos delanteros ventilados y delanteros y traseros calefaccionados, el techo panorámico y 4 puertos USB (3 C y 1 convencional), aseguran una experiencia cómoda para todos los ocupantes.

En la versión esprit Alpine full hybrid E-Tech, Renault se inspira en los códigos de diseño de la marca Alpine e incorpora: techo bitono, acabado de pintura satinado, detalles en color azul en puertas, paragolpes y en la parrilla frontal. Esta versión afirma su carácter exclusivo con sus llantas diamantadas y oscurecidas de 20”. En su interior se destaca por sus asientos con diseño y materiales exclusivos e insignia esprit Alpine.

Tecnología híbrida

La versión esprit Alpine full hybrid E-Tech viene equipada con un tren motriz que combina el motor turbo de 1.5 litros, dos motores eléctricos, una transmisión automática DHT Pro y una batería de ion-litio de 1,64 kWh, para ofrecer una conducción ágil, silenciosa y sorprendentemente eficiente. Esta estructura le permite entregar 245 CV (320Nm) combinando un motor de combustión de 144 CV (230Nm) y dos motores eléctricos que suman 136CV, con una respuesta inmediata y la sensación de aceleración similar a la de un vehículo eléctrico, especialmente en la conducción urbana.

Gracias a su gestión energética optimizada, el nuevo Koleos esprit Alpine full hybrid E-Tech es capaz de recorrer hasta 75% de conducción eléctrica en ciudad, sin necesidad de recarga externa, ni infraestructura de carga.

Fuerza total en cualquier terreno

La versión Techno, en tanto, está orientada a quienes buscan un alto desempeño y espíritu aventurero, e incorpora tracción integral para un mayor rendimiento en todo tipo de terrenos.

Equipa un motor turboalimentado de 2.0L de 235CV (350Nm), asociado a una caja automática de doble embrague de ocho velocidades (8AT) y un sistema inteligente de tracción 4WD, ofreciendo estabilidad, agarre y confianza tanto en carretera como fuera del asfalto.

Espacio conectado

En ambas versiones, el espacio interior fue concebido con un ecosistema digital de última generación. Su pantalla panorámica Open’R, compuesta por tres paneles de 12,3” de alta resolución, ofrece una experiencia inmersiva para conductor, copiloto y pasajeros, con acceso a navegación, datos del vehículo y de plataformas de streaming además de la compatibilidad con Apple CarPlay® y Android Auto®.

renault-koleos-esprit-alpine-2025 (3)

La experiencia se complementa con funciones como el control por gestos, que permite ajustar volumen o configuraciones sin tocar botones, visualización de cámaras en tiempo real y actualizaciones remotas del sistema (FOTA), que mantienen el software siempre al día sin necesidad de ir a un concesionario Renault.

En su versión esprit Alpine full hybrid E-Tech, Koleos incorpora además un sistema de sonido Bose® con 10 altavoces y cancelación activa de ruido, que transforma cada trayecto en una experiencia envolvente y silenciosa.

“Human first program”

El Koleos incorpora hasta 29 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), diseñados para ofrecer una experiencia de conducción más segura, intuitiva y confiable.

renault-koleos-esprit-alpine-2025 (4)

Entre sus principales innovaciones se encuentra el sistema de estacionamiento autónomo, capaz de maniobrar de forma automática en espacios paralelos, perpendiculares o en diagonal. También incluye conducción autónoma de nivel 2 en autopistas, que ayuda a mantener el vehículo en su carril, regula la distancia con el vehículo de adelante y asiste en cambios de carril, brindando una experiencia de manejo más relajada en largos trayectos.

En cuanto a seguridad activa, también incorpora frenado autónomo de emergencia tanto delantero como trasero, asistente de maniobra evasiva para evitar colisiones mediante maniobras rápidas y seguras, y asistente de mantenimiento de carril para impedir salidas involuntarias.

Una de las innovaciones más destacadas es que incorpora una cámara de visión 540° con chasis transparente, que permite al conductor ver lo que ocurre alrededor y debajo del vehículo, facilitando el control en maniobras y terrenos difíciles.

Estas tecnologías, reforzadas por un chasis de alta resistencia y siete airbags, posicionan nuevo Renault Koleos como uno de los SUV más seguros del mercado, ideal para todo tipo de trayectos.

Confort acústico superior

Asimismo, se destaca como el único SUV de su clase con un sistema de Cancelación Activa de Ruido (ANC), disponible en la versión esprit Alpine, que combina 10 altavoces Bose® con 3 micrófonos ANC para eliminar los sonidos indeseados, creando un entorno más silencioso dentro del habitáculo.

Colores disponibles

En nuevo Renault Koleos Techno: cobre mineral (color exclusivo de la versión), blanco universal y gris metálico.

En nuevo Renault Koleos esprit Alpine full hybrid E-Tech: gris urbano satinado (color exclusivo de la versión), gris metálico y blanco universal.

Servicios conectados

El lanzamiento de este modelo marca la continuidad de la estrategia de Servicios Conectados de la marca en Argentina, ofreciendo una experiencia digital más completa, intuitiva y personalizada a través de la App My Koleos. Gracias a esta nueva plataforma, los usuarios podrán tener a su alcance la información de su vehículo y disfrutar de funciones avanzadas como llave digital, encendido remoto, acceso a la ubicación del vehículo, control del climatizador, así como apertura y cierre remoto de ventanas y puertas.

Características técnicas

Nuevo Renault Koleos full hybrid E-Tech

Koleos-ETech

Tipo de combustible: nafta.

Cilindrada: 1.499 cm3

Potencia máxima combinada: 245 CV

Torque máximo combinado: 320Nm

Transmisión: Dual Hybrid Transmission (DHT).

Tipo de electrificación: full hybrid auto-recargable.

Batería: iones de litio de 316v (capacidad 1,64 kWh).

Capacidad de baúl: 545 litros.

Capacidad de baúl con asientos rebatidos: 1.961 litros.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

Sistema openR con 3 pantallas de 12,3” (instrumental, central y pasajero)

Head-up Display (HUD)

Sistema de audio premium BOSE con 10 altavoces y cancelación activa de ruido

Climatizador automático trizona

Asientos delanteros calefaccionados y ventilados

Asientos traseros calefaccionados

Volante calefaccionado con costuras esprit Alpine

Techo panorámico con apertura eléctrica

Tapizado de gamuza premium suave con bordado esprit Alpine

Llantas de 20” bitono diamantadas y oscurecidas

5 modos de manejo (ECO, Normal, Sport, Smart, Snow)

SEGURIDAD

7 airbags (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y 1 far-side)

Active driver assist

Cambio de carril automático

Head-up display con realidad aumentada

Aviso de colisión frontal (FCW)

Asistente de arranque en pendiente (HSA)

Control crucero adaptativo inteligente

Limitador de velocidad

Función de chasis transparente

Sensores de estacionamiento delanteros

Sensores de estacionamiento traseros

Sensores de estacionamiento laterales

Asistente de estacionamiento autónomo

Cámara de visión trasera

Cámara panorámica 360° 3D con detección de movimiento

Frenado autónomo de emergencia en intersección

Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas (AEBS)

Ajuste automático de luces altas y bajas (AHLB)

Alerta de punto ciego (BSW)

Asistencia de maniobra evasiva (EMA)

Detección frontal con asistencia de mantenimiento de carril de emergencia (E-LKA)

Alerta de tráfico cruzado frontal (FCTA)

Alerta de salida de carril (LDW)

Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)

Frenado de emergencia multicolisión

Alerta de salida segura de pasajeros (OSE)

Frenado autónomo de emergencia trasero (RAEBS)

Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)

Frenado autónomo de tráfico cruzado trasero

Detección trasera con asistencia de mantenimiento de carril de emergencia

Nuevo Renault Koleos Techno

Tipo de combustible: nafta.

Cilindrada: 1.969 cm3

Potencia máxima combinada: 235 CV

Torque máximo combinado: 350Nm

Tracción 4WD

Transmisión automática doble embrague - 8 velocidades

Capacidad de baúl: 574 litros.

Capacidad de baúl con asientos rebatidos: 1.990 litros.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

Sistema openR con 3 pantallas de 12,3” (instrumental, central y pasajero)

Sistema de audio con 8 parlantes

Climatizador automático trizona

Asientos delanteros calefaccionados y ventilados

Asientos traseros calefaccionados

Techo panorámico con apertura eléctrica

Llantas de alumínio 19'' diamantadas

6 modos de manejo (ECO, Normal, Sport, Smart, Snow, Off-road)

SEGURIDAD

7 airbags (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y 1 far-side)

Active driver assist

Cambio de carril automático

Head-up display con realidad aumentada

Aviso de colisión frontal (FCW)

Asistente de arranque en pendiente (HSA)

Control crucero adaptativo inteligente

Limitador de velocidad

Función de chasis transparente

Sensores de estacionamiento delanteros

Sensores de estacionamiento traseros

Sensores de estacionamiento laterales

Asistente de estacionamiento autónomo

Cámara de visión trasera

Cámara panorámica 360° 3D con detección de movimiento

Frenado autónomo de emergencia en intersección

Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas (AEBS)

Ajuste automático de luces altas y bajas (AHLB)

Alerta de punto ciego (BSW)

Asistencia de maniobra evasiva (EMA)

Detección frontal con asistencia de mantenimiento de carril de emergencia (E-LKA)

Alerta de tráfico cruzado frontal (FCTA)

Alerta de salida de carril (LDW)

Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)

Frenado de emergencia multicolisión

Alerta de salida segura de pasajeros (OSE)

Frenado autónomo de emergencia trasero (RAEBS)

Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)

Frenado autónomo de tráfico cruzado trasero

Detección trasera con asistencia de mantenimiento de carril de emergencia

Para acceder a la preventa exclusiva, ingresar a: https://store.renault.com.ar.