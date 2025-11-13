jueves 13 de noviembre de 2025
13 de noviembre de 2025 - 12:20

Peugeot presentó el POLYGON Concept, un adelanto del futuro 208 centrado en la tecnología

El concept car aparece como un banco de pruebas de diseño, tecnología y sustentabilidad para los modelos que llegarán desde 2027.

Por Agencia DIB
El concepto Peugeot POLYGON.

Stellantis Media
La marca francesa del león presentó el nuevo Peugeot POLYGON Concept, un prototipo de menos de 4 metros que funciona como banco de pruebas de diseño, tecnología y sustentabilidad para los modelos que llegarán desde 2027.

En particular, este concept anticipa en gran medida el camino que seguirá la tercera generación del Peugeot 208. Consolida un nuevo lenguaje estético, una puesta al día de la cabina i-Cockpit y un salto hacia la electrificación.

El POLYGON Concept se presenta con una silueta compacta -menos de cuatro metros de largo- que ya marca distancia con el actual 208.

La clave estética proviene de formas puras, simples y geométricas, una postura “más felina que nunca” según Peugeot.

En la zona frontal destaca la reinterpretación de la firma luminosa de tres garras: en lugar de las tradicionales patas verticales, se plantea ahora una disposición horizontal realizada con Micro-LED que se anima cuando el vehículo está en reposo.

polygon2
Estas decisiones de diseño -que priman superficies amplias, borde nítido y ruedas que parecen situadas en los extremos- permiten vislumbrar cómo el nuevo 208 podría adoptar una estética más madura, tecnológica y de mayor presencia.

El POLYGON Concept muestra también una cabina que anticipa una auténtica revolución. El volante tradicional desaparece y da paso al dispositivo denominado Hypersquare®, combinado con dirección electrónica steer-by-wire, sin enlace mecánico entre volante y ruedas.

En lugar de pantallas tradicionales en el tablero, un panel Micro-LED equivalente a una pantalla de 31 pulgadas proyecta los datos directamente en el parabrisas.

Mientras tanto, la arquitectura interior libera espacio, elimina el pilar B y maximiza la luminosidad gracias a un parabrisas extendido hacia adelante y hacia abajo.

Estas innovaciones son un claro guiño a que el próximo Peugeot 208 llevará la experiencia de conducción a un nivel más sofisticado, digitalizado y “de usuario conectado”.

