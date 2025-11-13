Peugeot presentó el POLYGON Concept, un adelanto del futuro 208 centrado en la tecnología

La marca francesa del león presentó el nuevo Peugeot POLYGON Concept , un prototipo de menos de 4 metros que funciona como banco de pruebas de diseño, tecnología y sustentabilidad para los modelos que llegarán desde 2027 .

Edición 1102 - semana del 13 al 19 de noviembre

Fiat Titano: así se comporta en ruta y off-road la nueva mediana nacional

En particular, este concept anticipa en gran medida el camino que seguirá la tercera generación del Peugeot 208 . Consolida un nuevo lenguaje estético, una puesta al día de la cabina i-Cockpit y un salto hacia la electrificación.

El POLYGON Concept se presenta con una silueta compacta -menos de cuatro metros de largo- que ya marca distancia con el actual 208.

La clave estética proviene de formas puras, simples y geométricas, una postura “más felina que nunca” según Peugeot.

En la zona frontal destaca la reinterpretación de la firma luminosa de tres garras: en lugar de las tradicionales patas verticales, se plantea ahora una disposición horizontal realizada con Micro-LED que se anima cuando el vehículo está en reposo.

polygon2 El concepto Peugeot POLYGON. Stellantis Media

Estas decisiones de diseño -que priman superficies amplias, borde nítido y ruedas que parecen situadas en los extremos- permiten vislumbrar cómo el nuevo 208 podría adoptar una estética más madura, tecnológica y de mayor presencia.

Cabina revolucionaria

El POLYGON Concept muestra también una cabina que anticipa una auténtica revolución. El volante tradicional desaparece y da paso al dispositivo denominado Hypersquare®, combinado con dirección electrónica steer-by-wire, sin enlace mecánico entre volante y ruedas.

polygon3 El concepto Peugeot POLYGON. Stellantis Media

En lugar de pantallas tradicionales en el tablero, un panel Micro-LED equivalente a una pantalla de 31 pulgadas proyecta los datos directamente en el parabrisas.

Interior libre

Mientras tanto, la arquitectura interior libera espacio, elimina el pilar B y maximiza la luminosidad gracias a un parabrisas extendido hacia adelante y hacia abajo.

Estas innovaciones son un claro guiño a que el próximo Peugeot 208 llevará la experiencia de conducción a un nivel más sofisticado, digitalizado y “de usuario conectado”.