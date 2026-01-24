"Habrá que adaptarse a autos eléctricos e híbridos", afirman desde la Cámara del Comercio Automotor

Los autos eléctricos e híbridos de la compañía china BYD que llegaron a Argentina el 20 de enero.

La venta de autos híbridos y eléctricos creció un 88% en 2025

“Son de muy buena calidad, con mucha más tecnología de la que estábamos acostumbrados”, señaló Lupo en declaraciones a Splendid AM990 .

El vicepresidente de la CCA se vio optimista frente a la llegada de los autos chinos, ya que el mercado de híbridos “estaba dominado, en un 80%, por una empresa de marca japonesa”.

Así, afirmó: “Con el ingreso de estos nuevos jugadores, que traen eléctricos e híbridos, hay que ver cómo se adapta el público argentino” .

“El Gobierno ayudó a normalizar”

Con respecto al mercado local, Lupo se mostró animado por el año 2026, ya que manifestó que “va a ir muy bien” aunque sea “difícil” superar un año récord de ventas. El vicepresidente de la CCA atribuyó este logro a las políticas del Gobierno Nacional, entre las que enumeró el tipo de cambio estable y la reactivación de los créditos y préstamos.

“Había faltante de autos, no había préstamos ni créditos. Con la asunción de este Gobierno, se empezó a normalizar todo esto”, indicó.

Si bien reconoció que al principio los precios de los autos “pegaron un sacudón bárbaro”, con el paso del tiempo “se estabilizaron”.

Banco Nación

“Hubo una política, por parte de todas las terminales, de ofrecer financiación a 12 meses con tasas del 0%”, destacó Lupo.

En ese sentido, celebró la medida del Banco Nación denominada "+ Autos BNA", que permite financiar la compra de autos 0km. "El Nación pasó a ser un jugador más que importante: financia autos nuevos y usados", insistió.

Fuente: Agencia DIB