¿Cuáles son los colores de autos más elegidos por los argentinos?: la respuesta no te sorprenderá

Salvo raras excepciones, los argentinos apuestan a los autos de colores sobrios.

Acá no hay sorpresas: el blanco volvió a ser el color más elegido por los compradores de autos en América Latina durante 2025, y Argentina no escapó a esa tendencia. Así lo reveló un informe difundido por Nissan , que analizó las ventas de la marca en distintos mercados y confirmó una preferencia sostenida por los tonos neutros .

Stellantis paraliza la producción automotriz por dos semanas en su planta bonaerense

Semana del 19 al 25 de febrero de 2026

Según el relevamiento, el blanco concentró el 40,6% de las elecciones , lo que le permitió mantenerse en lo más alto del ranking, aunque con una leve baja respecto al año anterior. Aun así, la distancia con el resto de los colores sigue siendo amplia.

En segundo lugar quedó el gris oscuro, con el 19,1% , mientras que el plata completó el podio con el 13,2%. El dato no es menor: el top 3 se mantuvo sin cambios frente a 2024 , lo que refuerza una tendencia regional hacia colores sobrios, funcionales y de bajo riesgo comercial .

La elección no responde solo a una preferencia visual. Factores como el valor de reventa , la facilidad de mantenimiento y la percepción de “neutralidad” influyen de manera directa en la decisión de compra. Un auto blanco, gris o plata suele ser más fácil de vender en el mercado usado y combina con cualquier segmento , desde compactos urbanos hasta pickups o SUVs.

Además, en regiones de clima cálido, el blanco tiene una ventaja práctica: absorbe menos calor que los tonos oscuros, un detalle que también pesa en la decisión.

Un patrón que se repite

El informe también muestra matices locales, aunque sin alterar la tendencia general. En Argentina, el patrón replica el esquema regional: blanco primero, gris segundo y plata tercero.

En México, el blanco continúa liderando con comodidad, aunque el gris viene creciendo año a año. En Brasil, el gris oscuro tuvo un desempeño particularmente fuerte y se posicionó como uno de los colores más demandados.

Colombia, Ecuador y Uruguay también registraron una marcada inclinación por los tonos neutros.

Fuente: Agencia DIB