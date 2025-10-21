Fiat lanzó en Argentina el nuevo 600 Hybrid

Setenta años después de aquel inolvidable 600 que motorizó a medio mundo, Fiat revive el nombre con una propuesta completamente distinta: el nuevo Fiat 600 Hybrid, el primer vehículo electrificado que la marca comercializa en la Argentina .

Fiel al pasado, se construye el futuro. Este nuevo Fiat 600 Hybrid rinde el mejor homenaje a su ilustre antecesor de 1955, adoptando tecnologías innovadoras que llevan más allá su polivalencia tanto en recorridos urbanos como en trayectos en ruta o, incluso aventuras por el campo.

Asociada a una caja automática de 6 velocidades, e-DCT de transmisión eléctrica y doble embrague, y con paddle shifters, esta alternativa Hybrid, de 145 CV y 230 Nm de toque, une la eficiencia y las prestaciones de un motor 1.2 naftero de tres cilindros con la eficacia de una batería de iones de litio de 48V. De 0 a 50 Km/h en tan sólo 4,4 segundos.

El Fiat 600 Hybrid puede circular en modo eléctrico en congestiones y maniobras como el arranque o el estacionamiento. Su función de recuperación de energía permite además disfrutar de una conducción “cero emisiones” en ciudad y en algunos trayectos en ruta. Un modelo que ofrece lo mejor de dos mundos.

Las prestaciones del motor se combinan armoniosamente con el confort, el silencio, la ausencia de vibraciones y el placer de conducir que caracterizan a la movilidad eléctrica. Además de proporcionar la etiqueta “Eco” de la DGT; el motor eléctrico aporta potencia extra cuando se necesita, mejorando la elasticidad a bajas revoluciones. Esto se traduce en aceleraciones y arranques más ágiles, con salidas silenciosas y transiciones rápidas.

El sistema híbrido está enfocado en la eficiencia del consumo de combustible con 4,8 litros cada 100 km. El conjunto de baterías de 48V logra este bajo consumo, con arranques suaves y cero vibraciones, ofreciendo una autonomía eléctrica de 1 Km o 30 Km/h, lo que ocurra primero, tomando las riendas en el arranque o el estacionamiento.

Fiat600Hybrid4 El el nuevo Fiat 600 Hybrid.

Estos datos no tienen en cuenta la función de recuperación de energía en deceleraciones, frenadas y rampas descendentes que, además de recargar la batería, permite afrontar muchos trayectos urbanos sin necesidad de recurrir al motor térmico ni gastar combustible.

Unas prestaciones en plena sintonía con la vocación polivalente del nuevo Fiat 600 Hybrid que, con su baúl de 385 litros y su amplio espacio interior, representa la solución ideal tanto para los amantes de la ciudad como para los entusiastas del aire libre. Con una longitud de 4.178mm y una altura de 1.525mm, tanto el interior como el exterior del Nuevo Fiat 600 Hybrid transmiten a la perfección la Dolce Vita y el alma más pop de la Marca, con una amplia y renovada paleta de colores exclusiva para su carrocería con 5 alternativas:

Naranja Sole

Azul Acqua

Azul Passione

Crema Capuccino

Blanco Gelatto

Entre sus detalles distintivos en el exterior, el flamante Fiat 600 Hybrid destacada unas llantas de aleación de 17 pulgadas, luces LED y LED DRL, faros antiniebla, alerón trasero en negro piano, espejos laterales en color negro piano

Repleto de elementos que llevan el confort, el Nuevo Fiat 600 Hybrid incorpora características que harán que cada viaje sea mucho más agradable, comenzando con un ingreso al habitáculo “key less”. Ya en el interior, el modelo cuenta con una central multimedia de 10 pulgadas, un cluster “full digital” de 7 pulgadas, un volante multifunción en cuero, manijas de interior de puerta cromadas, cargador “wireless” para smartphones, tapizados en tela negra, un apoyabrazos central, espacios portaobjetivos para hasta 15 litros, climatizador digital, espejo interior “autodimming”, 6 speakers, entre otros equipamientos que hacen más placentera la experiencia.

fiat 600 interior El interior del nuevo Fiat 600 Hybrid.

Concebido bajo los más altos estándares de seguridad, combinando tecnologías avanzadas y asistencias a la conducción. El modelo incorpora seis airbags (frontales, laterales y de cortina) que protegen eficazmente a los ocupantes, un conjunto de ADAS y un paquete equipamientos destacados con:

Conmutador de luces altas

“Lane Support System”

Control crucero

Park Assist 360º (con 8 sensores de estacionamiento)

Cámara de retroceso

Detección de señales de tránsito

Frenado de emergencia

Freno de mano eléctrico

Sistema de detección de conductor somnoliento

“Hill Holder”

En cuanto a la postventa, el nuevo Fiat 600 Hybrid llega con una completa línea de 20 accesorios originales MOPAR, pensados para sumar estilo, practicidad y protección en el día a día.

Protección y seguridad: alarma volumétrica, tornillos antirrobo, protector de zócalo, barreros y fundas de asientos.

Transporte y carga: barras de techo, portabicicletas, portaesquíes, valija de techo, divisor y red de baúl.

Confort y conveniencia: cable cargador 12V con USB, cooler box y alfombras (de habitáculo y de baul termoformadas).

Personalización y estilo: logotipos frontales y traseros coloreados, tapas de consola interior en negro y versión red.

Precio: U$S 34.500

Garantía: 3 años o 100.000 km. (DIB)