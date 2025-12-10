Más polémica: presentan un proyecto para volver a achicar el directorio del Banco Provincia

Luego de la ley que habilitó la modificación del directorio del Banco Provincia para crear seis nuevos cargos, hoy presentaron un contraproyecto para volver a reducir ese órgano y donar el ahorro a la financiación de los créditos hipotecarios que brinda la entidad.

El autor del proyecto es el diputado Manuel Passaglia, hermano de Santiago, el intendente de San Nicolás que quedó envuelto en una controversia c uando intentó reasumir una banca para la que tenía licencia, con el objetivo de votar contra la ampliación del directorio.

Ahora Manuel, que acaba de acaba de asumir como legislador (antes fue intendente) eligió la cuestión de directorio del banco como contenido de su primer proyecto. Al anunciarlo, llamó “ñoquis con OSDE” a los directores.

La ampliación de ese órgano fue clave para destrabar la ley que autorizó a Axel Kicillof a tomar deuda por 3.680, en un acuerdo entre el peronismo, PRO, las dos vertientes de la UCR y los bloque libertarios disidentes , todos los cuales lograron incluir representantes propios en el cuerpo, contra lo que hicieron La Libertad Avanza y la izquierda, que lo rechazaron.

Passaglia ahora busca dar marcha atrás con una nueva ley, que busca volver a chicar el directorio. “Voy a proponer BAJAR de 14 a solo 6 cargos y destinar ese ahorro millonario (estimado en más de mil millones de pesos) a facilitar el acceso a créditos hipotecarios para las familias bonaerenses”, escribió Passaglia en sus redes.

“Seamos sinceros: la Provincia enfrenta una situación económico-social crítica que requiere austeridad, transparencia y uso eficiente de los recursos públicos, acompañando el esfuerzo cotidiano de los bonaerenses. No requiere de políticos ventajeros”, dijo Passaglia. “No me voy a quedar de brazos cruzados. Vamos a pelear todos los días por eliminar estos privilegios de los ñoquis con OSDE que solo piensan en la de ellos”, definió.

No me voy a quedar de brazos cruzados. Vamos a pelear todos los días por eliminar estos privilegios de los ñoquis con OSDE que solo piensan en la de ellos

“Les informo a todos que este proyecto necesita la mayoría SIMPLE en el recinto. Con lo cual, veremos claramente quiénes son los que están dispuestos a acompañar al pueblo y quienes, por el contrario, seguirán pensando solamente “en la suya”, chicaneó el legislador.