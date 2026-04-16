Kicillof abrió su gira española con una foto para contrastar agenda con Milei

Axel Kicillof abrió hoy su visita a España con un encuentro con la ministra de Trabajo y Economía Social de Pedro Sánchez , Yolanda Díaz, una funcionaria del ala izquierda del gabinete de ese gobierno con quién ya se había visto en Argentina, lo que refuerza el contraste de su agenda internacional con la de Javier Milei, que mañana parte a Israel para verse con Benjamín Netanyahu, referente internacional de la extrema derecha global.

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“En un mundo convulsionado, se abren nuevas posibilidades para América Latina y Europa: tenemos el desafío de pensar nuestra inserción internacional, y si lo hacemos en conjunto podemos lograr algo novedoso y muy potente ”, tendió puentes Kicillof en el encuentro con Díaz en Madrid, según se consignó en un comunicado oficial del gobierno bonaerense. También pidió “explotar toda la potencialidad de la cooperación entre nuestras regiones.

La elección de Díaz como primera foto de la gira no es casual: Díaz estuvo con Kicillof hace un año en Argentina, durante una visita en la cual la desairó y evitó recibirla, y tiene una sintonía ideológica y política probada con el Gobernador. Fundadora de Suma y ex militante de SUMAR, Díaz, que no pertenece al PSOE de Sánchez, es una de las funcionarias con perfil más nítidamente progresista del gabinete español.

En la agenda de la discusión apareció con énfasis cuestión laboral: España debate una reducción de la jornada de trabajo impulsada por el PSOE y la ampliación de las licencias parentales, además de un aumento de las indemnizaciones por despido. Kicillof mencionó el reciente fallo de la Suprema Corte que reconoce a los trabajadores de plataformas como empleados -y no asociados- en una causa que se originó por una intervención de su ministerio de Trabajo.

Embed - Kicillof con la Ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz.

Uno de los objetivos políticos de Kicillof es contrastar esa agenda con el perfil internacional de Milei, alineado con Estados Unidos e Israel. Por eso, el Gobernador -que podría sumar una foto con el propio Sánchez en las próximas horas- participará también de la cumbre de Lideres Progresistas que se realizará en Barcelona, en la que también se cruzará con “Lula” Da Silva, el colombiano Gustavo Petro y la mexicana Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese mismo momento, Milei estará rumbo a Israel. El presidente es un crítico acérrimo de Sánchez, al que suele acusar de "comunista" -igual que a Kicillof- y a quien insultó varias veces.

A esa cumbre también viajó una delegación vinculada al cristinismo, encabezada por el senador Eduardo "Wado" De Pedro -e integrada por unos díez miem bros- que mantiene una agenda paralela y diferenciada de la de Kicillof. Los kirchneristas, se espera, harán un planteo vinculado al encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner, en busca de muestras de reconocimiento internacional.

Encuentro con empresarios

Hoy, Kicillof sumó además un encuentro con empresarios “para evaluar y potenciar las perspectivas de las inversiones en la provincia de Buenos Aires, y analizar la coyuntura argentina y global en el marco de un escenario mundial inestable”, se comunicó oficialmente. Participaron representantes del sector energético, tecnológico, alimenticio, de entretenimientos y de fondos de inversión. En la agenda estuvo el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas.

Allí, Kicillof destacó que “hemos pasado por diferentes etapas, siempre con planificación para fortalecer la infraestructura, la educación y la salud, tanto en los grandes centros urbanos como en el interior. Ahora, también estamos enfocados en acompañar a una población que hace frente a una crisis muy profund a ocasionada por las políticas económicas del Gobierno nacional”.

Durante la jornada, el Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.

Fuente: Agencia DIB.