Javier Alonso contra José Luis Espert: "De mirar para otro lado sabe mucho"

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, apuntó duramente contra el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, de mentir y de “mirar para otro lado”. Como ya había hecho más temprano, el funcionario también le apuntó a su par en Nación, Patricia Bullrich.
El fuerte cruce se dio en medio de la polémica que se originó tras el operativo de seguridad en la cancha de Independiente en el partido de Copa Sudamericana que terminó con graves incidentes.
El ministro primero le apuntó a Patricia Bullrich
“Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y candidata miente”, disparó Alonso en la red social X, al criticar las declaraciones de la funcionaria sobre la presencia de hinchadas visitantes. Según remarcó, las disposiciones en ese sentido son competencia de organismos internacionales como Conmebol y FIFA.
En su publicación, el dirigente destacó que los protocolos provinciales “fueron controlados, supervisados y aprobados” y aclaró que la seguridad dentro del estadio depende únicamente de los organizadores del encuentro: “En este caso el Club Independiente y la Conmebol”.
Además, ironizó sobre la relación de Bullrich con Mauricio Macri al señalar que “tantos años cerca de su amigo Macri la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce”.
Pero la ministra no fue la única destinataria de sus críticas. Alonso también arremetió contra el actual legislador y primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert: “De mirar para otro lado, Espert sabe mucho”, expresó, cuestionando la falta de explicaciones sobre el financiamiento de sus campañas y supuestos vínculos con personas ligadas al narcotráfico.
En ese mismo mensaje, defendió el accionar de la Policía Bonaerense y subrayó que el operativo estuvo enmarcado en protocolos internacionales: “Nosotros no solamente miramos a fondo, sino que también actuamos. Actuamos con responsabilidad y siguiendo los protocolos que marcan los estándares de seguridad”.
Alonso aseguró que en la mayoría del público no hubo heridos ni riesgos graves y que confundir a “vándalos con familias” no es la manera adecuada de analizar la situación. “La responsabilidad de la Conmebol y del club es una, y la de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es otra. Y, como siempre, hacemos todo con enorme profesionalismo”, completó.