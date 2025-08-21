Javier Alonso contra José Luis Espert: "De mirar para otro lado sabe mucho"

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, apuntó con dureza contra el diputado de LLA, José Luis Espert, y contra la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , apuntó duramente contra el diputado de La Libertad Avanza , José Luis Espert, de mentir y de “mirar para otro lado”. Como ya había hecho más temprano, el funcionario también le apuntó a su par en Nación, Patricia Bullrich .

El fuerte cruce se dio en medio de la polémica que se originó tras el operativo de seguridad en la cancha de Independiente en el partido de Copa Sudamericana que terminó con graves incidentes.

“Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y candidata miente” , disparó Alonso en la red social X, al criticar las declaraciones de la funcionaria sobre la presencia de hinchadas visitantes. Según remarcó, las disposiciones en ese sentido son competencia de organismos internacionales como Conmebol y FIFA.

En su publicación, el dirigente destacó que los protocolos provinciales “fueron controlados, supervisados y aprobados” y aclaró que la seguridad dentro del estadio depende únicamente de los organizadores del encuentro: “En este caso el Club Independiente y la Conmebol”.

Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y CANDIDATA miente. Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento. El concepto de hinchada visitante del que habla tiene…

Además, ironizó sobre la relación de Bullrich con Mauricio Macri al señalar que “tantos años cerca de su amigo Macri la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce”.

Pero la ministra no fue la única destinataria de sus críticas. Alonso también arremetió contra el actual legislador y primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert: “De mirar para otro lado, Espert sabe mucho”, expresó, cuestionando la falta de explicaciones sobre el financiamiento de sus campañas y supuestos vínculos con personas ligadas al narcotráfico.

Embed De mirar para otro lado, Espert sabe mucho



Nunca explicó la dudosa procedencia de sus aportes de campaña ni sus vínculos con personajes ligados al narcotráfico.



Nosotros no solamente miramos a fondo, sino que también actuamos.



Actuamos con responsabilidad y siguiendo los… — Javier Alonso (@JaviAlonsook) August 21, 2025

En ese mismo mensaje, defendió el accionar de la Policía Bonaerense y subrayó que el operativo estuvo enmarcado en protocolos internacionales: “Nosotros no solamente miramos a fondo, sino que también actuamos. Actuamos con responsabilidad y siguiendo los protocolos que marcan los estándares de seguridad”.

Alonso aseguró que en la mayoría del público no hubo heridos ni riesgos graves y que confundir a “vándalos con familias” no es la manera adecuada de analizar la situación. “La responsabilidad de la Conmebol y del club es una, y la de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es otra. Y, como siempre, hacemos todo con enorme profesionalismo”, completó.