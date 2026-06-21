domingo 21 de junio de 2026
21 de junio de 2026 - 10:33

Messi y Di María, entre los 15 futbolistas que fueron campeones del mundo y olímpicos

En los 30 Juegos Olímpicos y los 23 Mundiales, además de Messi y Di María pudieron ser campeones en ambas competencias 9 uruguayos y 4 italianos.

Por Agencia DIB
Di María y Messi, los dos argentinos con medallas de oro en ambas competencias.

Di María y Messi, los dos argentinos con medallas de oro en ambas competencias.

Apenas un puñado de privilegiados lograron ser campeones del mundo y olímpicos a lo largo de la historia: nueve uruguayos (lo completaron en 1930), cuatro italianos (en 1938) y dos argentinos -Lionel Messi y Ángel Di María-, en Qatar 2022.

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Messi aparece como una excepción cultural. No porque genere unanimidad absoluta, sino porque logra algo cada vez más escaso: construir identificación colectiva.

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Lo curioso es que tuvieron que pasar 84 años entre el Mundial de Alemania 1938 -cuando completaron la hazaña cuatro italianos- y el de Qatar 2022 -los dos argentinos- para que se repitiera el doblete, destacó un informe de La Nueva.

Los nueve pioneros de Uruguay

  • José Andrade: Juegos Olímpicos 1924 y 1928, y Mundial 1930
  • Héctor Castro: Juegos Olímpicos 1928 y Mundial 1930
  • Pedro Cea: Juegos Olímpicos 1924 y 1928, y Mundial 1930
  • Lorenzo Fernández: Juegos Olímpicos 1928 y Mundial 1930
  • Álvaro Gestido: Juegos Olímpicos 1928 y Mundial 1930
  • José Nasazzi: Juegos Olímpicos 1924 y 1928, y Mundial 1930
  • Pedro Petrone: Juegos Olímpicos 1924 y 1928, y Mundial 1930
  • Héctor Scarone: Juegos Olímpicos 1924 y 1928, y Mundial 1930
  • Santos Urdinarán: Juegos Olímpicos 1924 y 1928, y Mundial 1930

Los cuatro bicampeones de Italia

  • Sergio Bertoni: Juegos Olímpicos 1936 y Mundial 1938
  • Alfredo Foni: Juegos Olímpicos 1936 y Mundial 1938
  • Ugo Locatelli: Juegos Olímpicos 1936 y Mundial 1938
  • Pietro Rava: Juegos Olímpicos 1936 y Mundial 1938

Los dos de Argentina

  • Lionel Messi: Juegos Olímpicos 2008 y Mundial 2022
  • Ángel Di María: Juegos Olímpicos 2008 y Mundial 2022

Los que pueden repetir en el Mundial 2026

Hay 13 futbolistas que tienen la oportunidad de sumarse a la lista: siete son de Brasil que ganaron el oro en Rio 2016 o Tokio 2020 (Neymar, Douglas Santos, Weverton, Marquinhos, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli y Bruno Guimarães); cuatro españoles (Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Marc Pubill y Álex Baena, campeones olímpicos en París 2024); y un mexicano (Raúl Jiménez, campeón olímpico en Londres 2012).

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