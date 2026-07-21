martes 21 de julio de 2026
21 de julio de 2026 - 19:57

Día Mundial del Cerebro: cuidar nuestro órgano "coordinador" previene enfermedades como el ACV

El 80% de los ACV pueden prevenirse mediante el control de los factores de riesgo y la adopción de hábitos saludables.

Por Agencia DIB
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El cerebro es el órgano que coordina cada una de las funciones de nuestro cuerpo: el movimiento, la memoria, el lenguaje, las emociones y el pensamiento. Cuidarlo desde los hábitos cotidianos permite prevenir enfermedades que involucran a todos los sistemas del organismo.

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En caso de detectarse síntomas de un ACV, hay que acudir inmediatamente al médico.

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En tanto, entre las patologías neurológicas más frecuentes y con mayor impacto, se encuentra el Accidente Cerebrovascular (ACV), una urgencia médica que ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro o cuando un vaso sanguíneo se rompe.

"El cuidado del cerebro comienza mucho antes de que aparezcan los síntomas de una enfermedad y depende, en gran medida, de las decisiones que tomamos todos los días", señala Ana Ábalos (MN 75224), Jefa Médica de UTIM y Traslados de Vittal.

La especialista subraya que "en cualquiera de los casos, el tiempo es determinante: actuar rápidamente puede salvar la vida del paciente y disminuir significativamente las secuelas".

Signos de alarma

Para reconocer un ACV es fundamental conocer los principales signos de alarma:

  • Debilidad o pérdida de fuerza repentina en la cara, un brazo o una pierna, especialmente de un solo lado del cuerpo.
  • Dificultad para hablar o comprender lo que se dice.
  • Alteración súbita de la visión en uno o ambos ojos.
  • Pérdida del equilibrio, mareos intensos o dificultad para caminar.
  • Dolor de cabeza muy intenso y de aparición brusca, sin causa aparente.

Ábalos enfatiza que, ante cualquiera de estos síntomas, no se debe esperar a que desaparezcan ni automedicarse: "La conducta correcta es solicitar asistencia médica de inmediato: cada minuto que transcurre sin tratamiento implica la pérdida de millones de neuronas".

El 80% de los ACV pueden prevenirse mediante el control de los factores de riesgo y la adopción de hábitos saludables, como controlar la presión arterial, mantener adecuados los niveles de glucosa y colesterol, no fumar, realizar actividad física de manera regular, llevar una alimentación equilibrada, mantener un peso saludable, moderar el consumo de alcohol y realizar controles médicos periódicos y cumplir los tratamientos indicados.

Fuente: Agencia DIB

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