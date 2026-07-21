martes 21 de julio de 2026
21 de julio de 2026 - 20:28

Moody's mejoró la calificación crediticia de Argentina y elevó la perspectiva a positiva

La agencia subió la nota de la deuda soberana de Caa1 a B3. Destacó la consolidación fiscal, la desaceleración de la inflación y la mejora de las cuentas externas. También proyectó un crecimiento económico superior al 3% para 2026 y 2027.

Por Agencia DIB
El Ministerio de Economía de la Nación celebró la buena nueva.&nbsp;

El Ministerio de Economía de la Nación celebró la buena nueva. 

La calificadora Moody's Ratings mejoró la nota crediticia de Argentina al elevar las calificaciones de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera de Caa1 a B3, al tiempo que modificó la perspectiva del país de estable a positiva. La decisión fue celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

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En su informe, la agencia sostuvo que el riesgo de incumplimiento de la deuda argentina disminuyó debido a que la estabilización macroeconómica superó la etapa inicial de ajuste y avanza hacia una mejora más sostenida de los fundamentos crediticios. En ese sentido, de acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, destacó los superávits fiscales, la desaceleración de la inflación y la continuidad del proceso de liberalización económica, factores que, según afirmó, "fortalecen la credibilidad de la política y reducen la volatilidad macroeconómica".

Moody's también señaló que la posición externa del país mejoró gracias al crecimiento de las exportaciones, el incremento de la inversión extranjera directa en los sectores de energía y minería y un mejor acceso al financiamiento internacional.

La calificadora explicó que la perspectiva positiva refleja la posibilidad de una nueva mejora de la calificación si continúan consolidándose la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las cuentas externas. Aunque advirtió sobre los riesgos políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2027, consideró que el margen de incertidumbre sobre el rumbo de la política económica es menor que en procesos electorales anteriores, lo que aumenta las probabilidades de continuidad.

Además, Moody's elevó el techo de calificación en moneda local de B1 a Ba3 y el de moneda extranjera de B2 a B1. Entre los factores que respaldan esa decisión mencionó la recapitalización del Banco Central, la reducción de los pasivos dentro del sector público y la baja de la inflación, que favorecen la recuperación de los ingresos reales y la confianza.

Por último, la agencia proyectó que la economía argentina crecerá alrededor de 3,4% en 2026 y 3,5% en 2027.

Fuente: Agencia DIB

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